Salerno Avellino, cedono parti del viadotto e colpiscono un’auto

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Detriti sulla carreggiata tra Salerno e Baronissi dopo l’urto di un mezzo pesante contro il cavalcavia. Il tratto è stato chiuso per consentire i controlli e la messa in sicurezza

Momenti di paura sul raccordo autostradale Salerno Avellino, dove alcune parti di un viadotto sono cadute sulla carreggiata, colpendo i veicoli in transito. L’episodio è avvenuto tra Salerno e Baronissi, nel punto di collegamento tra l’A2 e l’A30.

Colpito il ponte numero 11

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Il cedimento ha interessato il ponte numero 11, indicato al chilometro 6+350, nel territorio comunale di Salerno. Secondo le prime ricostruzioni, un mezzo pesante che trasportava un escavatore avrebbe urtato il cavalcavia. L’impatto avrebbe provocato il distacco di una porzione della struttura e la caduta di detriti sulla strada.

Un’auto è stata raggiunta dai frammenti e ha riportato danni. Le prime informazioni parlavano di persone illese; aggiornamenti successivi hanno riferito di una persona ferita, con conseguenze lievi.

Raccordo chiuso e circolazione in tilt

Sul posto sono intervenuti 118, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale e personale Anas. Per consentire i soccorsi, rimuovere i detriti e verificare le condizioni del cavalcavia, il tratto è stato chiuso temporaneamente in entrambe le direzioni.

La chiusura ha provocato forti disagi alla circolazione tra Salerno e Baronissi. Gli automobilisti sono stati invitati a seguire le deviazioni indicate sul posto e a prestare attenzione agli aggiornamenti sulla viabilità, in attesa del completamento delle verifiche e del ripristino delle condizioni di sicurezza.







