Aic e Aiac presentano la candidatura di Galliani alla presidenza della Figc

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L'Associazione italiana calciatori (Aic) e l'Associazione italiana allenatori (Aiac) hanno ufficializzato la raccolta delle firme necessarie per presentare la candidatura di Adriano Galliani a presidente della Figc. Le elezioni si terranno durante l'assemblea federale elettiva in programma il prossimo 14 dicembre. La notizia, anticipata ieri dall'ANSA, è stata confermata oggi con un comunicato congiunto delle due associazioni.

Nel comunicato, Aic e Aiac spiegano che la scelta di sostenere Galliani nasce da una valutazione condivisa: «si tratta di una opportunità importante in termini di valori di scelta, per storia, esperienza e risultati sul campo ottenuti dal dirigente Galliani, pronto ora a condividere una aperta e progressiva visione federale nel percorso di riforme non più differibili». Le due associazioni confidano che questo punto di vista resti comune a tutte le componenti del sistema calcistico italiano.

Chi è Adriano Galliani

Adriano Galliani è una figura di spicco nel panorama calcistico italiano. Storico dirigente del Milan, ha ricoperto ruoli di vertice nel club rossonero per decenni, contribuendo a costruire una delle squadre più vincenti della storia del calcio italiano. La sua esperienza gestionale e la conoscenza approfondita del mondo del calcio lo rendono un candidato di peso per la presidenza della Figc.

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Le prossime elezioni federali

L'assemblea federale elettiva del 14 dicembre sarà un momento cruciale per il futuro del calcio italiano. Le riforme auspicate da Aic e Aiac sono attese da tempo e riguardano diversi aspetti, dalla governance alla sostenibilità economica, dalla formazione alla valorizzazione dei giovani. La candidatura di Galliani rappresenta un'opzione concreta per un cambiamento nel segno dell'esperienza e della continuità, ma anche dell'apertura al dialogo con tutte le componenti.

Il ruolo delle associazioni

L'Aic e l'Aiac rappresentano rispettivamente i calciatori e gli allenatori, due categorie fondamentali nel mondo del calcio. La loro decisione di sostenere una candidatura unitaria dimostra la volontà di avere un ruolo attivo nelle scelte federali e di promuovere un progetto condiviso di riforma. La raccolta delle firme è un passaggio formale ma essenziale per la presentazione della candidatura, e il fatto che sia stata completata testimonia la determinazione delle due associazioni.

Nei prossimi giorni si attendono le prime reazioni delle altre componenti del calcio italiano, dalle società di Serie A e B alle leghe minori, fino ai rappresentanti degli arbitri e dei tecnici. La partita per la presidenza della Figc è appena iniziata e il nome di Galliani è ora ufficialmente in corsa.