Insediamento giovani agricoltori in Calabria bando 2026 come presentare domanda

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È stato pubblicato lo scorso 29 ottobre 2026 l'Avviso pubblico relativo all'Intervento SRE01 – Insediamento Giovani Agricoltori – Annualità 2026, nell'ambito del PSP 2023-2027 (Programma Strategico della PAC). La misura rappresenta uno degli strumenti più rilevanti per favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo calabrese e sostenere l'ingresso di nuove imprese guidate da under 41.

Il quadro programmatico di riferimento

L'avviso si inserisce nel Complemento Strategico Regionale della Calabria, approvato con DGR n. 738 del 28 dicembre 2022, che definisce gli obiettivi e le priorità di intervento della programmazione PAC a livello regionale. L'Intervento SRE01 rientra tra le azioni dedicate allo sviluppo rurale e mira a sostenere concretamente la prima installazione di giovani in azienda.

Chi può accedere al bando

Possono presentare domanda di sostegno i giovani imprenditori agricoli che intendono insediarsi per la prima volta in un'azienda agricola, in possesso dei requisiti anagrafici e professionali previsti dall'avviso. Il bando definisce le condizioni di ammissibilità, gli impegni del beneficiario e i criteri di selezione delle domande.

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Modalità e termini di presentazione

Le domande di sostegno devono essere presentate secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico, attraverso i canali telematici predisposti dalla Regione Calabria. È fondamentale rispettare i termini previsti e allegare la documentazione richiesta per non incorrere nell'esclusione dalla procedura.

Perché è importante per il settore agricolo

L'insediamento di giovani agricoltori è una priorità strategica per il settore primario, sempre più orientato verso l'innovazione, la sostenibilità e la digitalizzazione. Il sostegno all'ingresso di nuove generazioni contribuisce a contrastare l'abbandono delle terre e a rafforzare la competitività delle imprese agricole del territorio.

Ulteriori informazioni

Per consultare il testo integrale dell'avviso e conoscere tutti i dettagli operativi, è possibile rivolgersi agli uffici regionali competenti o consultare il sito istituzionale della Regione Calabria, dove sono pubblicati i documenti ufficiali e i contatti di riferimento per l'assistenza tecnica.