Boville Ernica, blitz antidroga congiunto: arrestato ventenne e sequestrati droga e denaro

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Un'importante operazione congiunta contro il traffico di stupefacenti è stata condotta nel territorio della Ciociaria da Polizia di Stato e Carabinieri. Nella giornata di ieri, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Frosinone, insieme ai Carabinieri del N.O.R.M. – Aliquota Operativa della Compagnia di Alatri, con il supporto delle Unità Cinofile Antidroga della Polizia di Stato di Nettuno, hanno eseguito un intervento che ha portato a un arresto, al sequestro di droga e al recupero di denaro contante.

L'operazione a Boville Ernica

L'operazione, scattata nell'ambito di una specifica attività investigativa, è stata eseguita presso l'abitazione privata di un ventenne residente a Boville Ernica. Grazie al fiuto dei cani antidroga "Konè" e "Odina", le forze dell'ordine hanno rinvenuto diverse sostanze stupefacenti. In particolare, addosso al giovane sono stati trovati circa 20 grammi di cocaina e 7 grammi di crack, oltre a 400 euro in banconote di vario taglio.

Ulteriori perquisizioni e sequestri

Approfondimenti successivi, condotti in un'altra abitazione situata in un comune limitrofo dove il soggetto era solito dimorare, hanno permesso di scoprire e sequestrare altra sostanza stupefacente del tipo cannabinoidi, per un totale di circa 11 grammi. Nel corso dell'attività sono stati inoltre sequestrati un bilancino di precisione e un coltello a serramanico, entrambi intrisi di droga.

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Arresto e provvedimenti

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato tratto in arresto e trasferito presso la Casa Circondariale di Frosinone, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. È obbligo rilevare che gli indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto e la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente; solo dopo l'emissione di una sentenza passata in giudicato gli stessi saranno, eventualmente, riconosciuti colpevoli in maniera definitiva del reato ascritto. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.