Fiorentina Atalanta 2-2: un punto a testa tra emozioni e gol

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Allo stadio Artemio Franchi di Firenze, la Fiorentina e l'Atalanta hanno dato vita a un pareggio spettacolare per 2-2, un risultato che accontenta solo in parte entrambe le squadre. La partita, valida per la Serie A, ha offerto gol, emozioni e continui ribaltamenti di fronte, confermando la vivacità del campionato italiano.

Primo tempo: Atalanta cinica, Fiorentina imprecisa

La gara è iniziata con una Fiorentina aggressiva, che ha provato subito a imporre il proprio ritmo con pressing alto e verticalizzazioni rapide. I viola si sono resi pericolosi con conclusioni da fuori area, ma senza trovare la precisione necessaria. L'Atalanta, dopo un inizio in difficoltà, ha preso le misure agli avversari e ha sfruttato al meglio le occasioni create. Al 41', un cross di Zalewski ha trovato De Ketelaere in area, bravo a battere De Gea per il vantaggio ospite. Poco dopo, la Dea ha sfiorato il raddoppio con Krstovic, fermato da una grande parata del portiere spagnolo.

Ripresa: la rimonta viola e la reazione bergamasca

Nella ripresa, la Fiorentina è tornata in campo con maggiore determinazione. Al 53', un cross di Jimenez ha trovato Njie, che di testa ha siglato il pareggio. I viola hanno continuato a spingere e al 61' sono passati in vantaggio con Joao Mario, autore di una conclusione deviata che ha beffato Carnesecchi. Tuttavia, l'Atalanta non si è arresa e al 74' ha trovato il pareggio con un bel tiro di Zalewski all'angolino. Nel finale, De Gea è stato decisivo con due interventi prodigiosi che hanno salvato il risultato.

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Un punto che muove la classifica ma lascia rimpianti

Il pareggio non soddisfa pienamente nessuna delle due squadre: la Fiorentina ferma la serie di sconfitte ma non torna alla vittoria, mentre l'Atalanta mostra progressi nel gioco ma paga una certa sterilità offensiva. Entrambe le formazioni hanno evidenziato spunti interessanti in vista dei prossimi impegni di Serie A, ma dovranno lavorare sulla concretezza per centrare obiettivi più ambiziosi.