Meteo Halloween instabile soprattutto al Centro Sud

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Meteo Halloween e Ognissanti arrivano freddo e piogge con neve in Appennino

Nel fine settimana tra il 31 ottobre e il primo novembre peggioramento soprattutto al Centro Sud con venti settentrionali in rinforzo e temperature in diminuzione

Il weekend di Halloween e Ognissanti si annuncia caratterizzato da un cambiamento del tempo sull’Italia. Le previsioni indicano l’ingresso di correnti più fredde dai quadranti settentrionali, accompagnate da piogge soprattutto lungo il versante adriatico e sulle regioni meridionali.

I primi segnali saranno avvertibili venerdì 30 ottobre, mentre tra sabato e domenica una circolazione depressionaria favorirà condizioni più instabili. Atteso anche il ritorno della neve sull’Appennino centro meridionale, con una quota in progressiva diminuzione.

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Il peggioramento non coinvolgerà tutte le regioni allo stesso modo: il Nord e parte del versante tirrenico avranno inizialmente maggiori spazi asciutti, mentre medio e basso Adriatico e Sud risulteranno più esposti alle precipitazioni.

Venerdì 30 ottobre prime piogge sul versante adriatico e al Sud

La giornata di venerdì 30 ottobre segnerà l’avvio della transizione verso condizioni più autunnali. La pressione tenderà a diminuire su parte della Penisola e le correnti nordorientali porteranno un aumento della nuvolosità.

Al Nord prevarrà il tempo asciutto, con un cielo poco o irregolarmente nuvoloso e schiarite alternate ad annuvolamenti. I venti soffieranno da nordest, con possibili rinforzi sull’Adriatico. Le temperature massime saranno generalmente comprese tra 17 e 19 gradi, con valori inferiori in alcune località.

Al Centro le nubi si concentreranno soprattutto sui settori adriatici. Saranno possibili piogge irregolari, in particolare lungo le coste di Abruzzo e Molise, mentre Toscana, Umbria, Lazio e gran parte della Sardegna conserveranno condizioni più asciutte. Le massime oscilleranno indicativamente tra i 13 gradi di Campobasso e i 20 di Roma.

Al Sud la nuvolosità aumenterà progressivamente. Le prime precipitazioni interesseranno la Puglia, per poi estendersi in modo discontinuo alle altre regioni peninsulari, con fenomeni più organizzati nel pomeriggio. Le temperature massime varieranno dai 12 gradi di Potenza ai 21 di Napoli e Palermo.

Sabato 31 ottobre Halloween instabile soprattutto al Centro Sud

Per sabato 31 ottobre, la formazione di una circolazione depressionaria sul Meridione favorirà un peggioramento sulle regioni centro meridionali. L’arrivo dell’aria fredda determinerà inoltre un graduale abbassamento delle temperature e un rinforzo del Grecale.

Il Nord resterà in gran parte asciutto, con schiarite e passaggi nuvolosi. I venti settentrionali saranno generalmente deboli, salvo rinforzi locali. Le massime si porteranno perlopiù tra 15 e 18 gradi, con differenze legate alla località e alla quota.

Al Centro le precipitazioni interesseranno soprattutto i settori adriatici, dove gli annuvolamenti diventeranno più compatti. Attesi rovesci anche sulla Sardegna orientale, localmente intensi. Maggiori aperture saranno possibili su Toscana, Umbria e Lazio.

Le temperature massime si attesteranno intorno ai 12 o 13 gradi nelle aree interne più fredde, come Campobasso e L’Aquila, raggiungendo circa 20 gradi a Roma e Cagliari.

Al Sud il peggioramento tenderà a estendersi dalla Puglia alle altre regioni nel corso del pomeriggio e della sera. Le piogge saranno sparse, a tratti moderate, con un possibile coinvolgimento anche della Sicilia. Le massime saranno comprese indicativamente tra 11 gradi a Potenza e 20 a Napoli e Palermo.

Tra la sera e la notte, sull’Appennino centro meridionale potranno comparire nevicate intorno ai 1500 metri, in attesa di un ulteriore calo della quota neve.

Domenica primo novembre Ognissanti con maltempo e clima più freddo

La giornata di domenica primo novembre si profila come la più perturbata del fine settimana, soprattutto sul medio e basso Adriatico e sul Sud peninsulare.

Le precipitazioni potranno interessare Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e Calabria, con un coinvolgimento anche delle due Isole maggiori. La distribuzione dei fenomeni dipenderà dalla posizione del vortice depressionario: alcune zone potranno registrare rovesci più insistenti, mentre altre avranno pause asciutte.

Negli scenari più intensi sono possibili accumuli locali di 50 o 60 millimetri in poche ore, soprattutto sui settori adriatici esposti. Si tratta di quantitativi circoscritti alle aree maggiormente interessate dai rovesci, la cui localizzazione resta da definire con gli aggiornamenti.

Al Nord saranno presenti nubi sparse e occasionali piovaschi, più probabili sul Nordest. Il quadro sarà generalmente meno perturbato rispetto a quello delle regioni centro meridionali.

Neve in Appennino con quota in diminuzione tra domenica e lunedì

L’afflusso di aria fredda favorirà un abbassamento del limite delle nevicate. Per domenica primo novembre, la quota indicativa si collocherà intorno ai 1100 o 1200 metri sull’Appennino centrale e oltre i 1600 metri sui rilievi meridionali.

Tra la serata di domenica e le prime ore di lunedì 2 novembre, un ulteriore raffreddamento potrebbe consentire alla neve di scendere localmente verso gli 800 o 1000 metri sui rilievi di Marche, Abruzzo, Molise e Lazio.

La quota effettiva dipenderà dall’intensità delle precipitazioni e dall’ingresso dell’aria fredda. Il possibile limite più basso riguarda quindi una fase successiva del peggioramento e resta da confermare.

Qualche nevicata potrà interessare anche le Alpi centro orientali, generalmente oltre i 1000 metri, in presenza di precipitazioni.

Bora Grecale e Tramontana accentueranno il freddo

Un elemento significativo del peggioramento sarà il rinforzo dei venti settentrionali, più evidente nella giornata di domenica e dalla sera.

La Bora interesserà soprattutto l’alto e medio Adriatico, mentre Grecale e Tramontana investiranno diversi settori del Centro Sud e delle Isole maggiori. Nelle aree più esposte saranno possibili raffiche superiori ai 40 o 50 chilometri orari.

Le temperature diminuiranno, con massime spesso nell’ordine dei 12 o 15 gradi al Nord e lungo parte del versante adriatico. Valori più miti potranno resistere in alcune località tirreniche e insulari.

Il vento accentuerà la sensazione di freddo, favorendo la dispersione del calore dalla pelle. L’effetto sarà più evidente nelle zone esposte e durante le precipitazioni: la temperatura percepita dipenderà dalla combinazione tra temperatura reale, intensità del vento e condizioni di esposizione.

Calabria tra piogge e venti settentrionali

Anche la Calabria sarà coinvolta nella fase instabile. Venerdì sono previste precipitazioni irregolari, con fenomeni potenzialmente più organizzati nel pomeriggio. Tra sabato e domenica il consolidamento della depressione potrà favorire altri rovesci, localmente intensi.

Il calo termico sarà più avvertibile nella giornata di Ognissanti, insieme al rinforzo dei venti settentrionali. Sui rilievi più elevati potranno verificarsi nevicate, con una quota indicativamente superiore ai 1600 metri nella fase descritta dalle previsioni.

La distribuzione delle piogge tra versante ionico, tirrenico e zone interne richiederà aggiornamenti più dettagliati, perché dipenderà dalla traiettoria del vortice e dalla direzione delle correnti.

Inizio novembre con possibile persistenza dell’instabilità

La tendenza per l’avvio della prossima settimana indica una possibile prosecuzione del tempo instabile al Centro Sud, con altre precipitazioni, neve sui rilievi appenninici e venti di Grecale.

Per chi programma spostamenti durante il ponte di Ognissanti, gli elementi da seguire saranno soprattutto l’evoluzione delle piogge, il rinforzo del vento e l’abbassamento della quota neve. Gli aggiornamenti locali permetteranno di precisare le aree più coinvolte e gli orari dei fenomeni.