Under 21 azzurra verso l'Europeo 2027 con Francia e Belgio nel calendario di novembre

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La Nazionale Under 21 si prepara ad un autunno ricco di impegni: due amichevoli di alto livello contro Francia e Belgio, prima del sorteggio dell'Europeo. La doppia sfida servirà a testare la condizione del gruppo e a dare risposte in vista del torneo continentale.

Un novembre di fuoco

La squadra di Nava, o del ct che guiderà gli azzurrini, affronterà prima i transalpini a Laval, in Francia, venerdì 13 novembre alle 18.30 (diretta Rai 2), poi il Belgio lunedì 16 novembre alle 18.15 allo stadio Armando Picchi di Livorno, sempre in diretta televisiva.

Il ritorno a Livorno

Per l'Under 21 sarà un ritorno in grande stile nella città toscana, 25 anni dopo l'ultima volta: era il 2001 con l'amichevole vinta 4-1 contro l'Austria. In totale, al Picchi gli azzurrini hanno disputato cinque partite, con un bilancio di tre vittorie e un pareggio, tra cui lo 0-0 del 1993 contro Israele, quando in campo c'erano la coppia Inzaghi-Vieri e in panchina anche Cannavaro e Del Piero.

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Obiettivo Europeo 2027

Il 26 novembre è in programma il sorteggio dei gironi dell'Europeo in Albania e Serbia, in calendario dal 16 giugno al 3 luglio 2027. Le amichevoli di novembre saranno un banco di prova importante per arrivare preparati all'appuntamento continentale.

Il quadro tecnico

Le due sfide contro Francia e Belgio serviranno allo staff per valutare la condizione fisica e tattica del gruppo, oltre a dare spazio ai nuovi convocati. La trasferta di Laval e il ritorno a Livorno rappresentano un'occasione per consolidare il gruppo in vista delle scelte future.