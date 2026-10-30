Sicurezza stradale e benessere animale in autostrada con Polizia e Autostrade

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La collaborazione tra Polizia di Stato e Autostrade per l'Italia si rinnova con un'iniziativa dedicata alla sicurezza stradale e al benessere degli animali domestici in viaggio. Da oggi e per tutto il fine settimana, l'area di servizio Casilina Ovest, sulla A1 Milano-Napoli tra Cassino e Pontecorvo, ospita un presidio con agenti della Polizia stradale e operatori della società autostradale. L'obiettivo è fornire assistenza e informazioni ai viaggiatori in transito, soprattutto in occasione della festa di Ognissanti, quando i flussi di traffico aumentano notevolmente, per promuovere comportamenti corretti alla guida e durante le soste.

Un presidio veterinario gratuito per gli animali in viaggio

All'interno dell'area di servizio è attivo un presidio veterinario gratuito con controlli, verifiche dei microchip e consigli pratici per viaggiare in sicurezza con i propri animali. Veterinari, infermieri e volontari forniscono indicazioni sulla corretta idratazione, sulla prevenzione dei colpi di calore e sulla gestione degli animali durante gli spostamenti. L'iniziativa rappresenta un'opportunità per i proprietari di animali da compagnia di ricevere supporto qualificato e garantire il benessere dei propri amici a quattro zampe durante il viaggio.

Adozioni responsabili e sensibilizzazione

Nel corso della giornata vengono promosse anche adozioni responsabili di cuccioli e cani adulti di piccola e media taglia, favorendo l'incontro tra gli animali in cerca di una famiglia e le persone disponibili ad accoglierli consapevolmente. L'iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico sull'importanza di un'adozione consapevole e sul rispetto degli animali. Per alcuni cuccioli adottati è stato inoltre organizzato un servizio di staffetta, per accompagnarli alle famiglie al termine delle vacanze.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

I numeri del progetto

I dati confermano il successo dell'iniziativa: nel 2025 sono stati realizzati quattro presidi in altrettanti weekend, con circa 300 animali visitati e 18 cuccioli adottati. Nel 2026, con due presidi organizzati in due weekend, sono state effettuate oltre 200 visite veterinarie e sono stati adottati 12 cani. Complessivamente, nel biennio sono stati realizzati 6 presidi in 6 weekend, con oltre 500 visite veterinarie e 30 cani adottati. Le attività hanno compreso controlli dei microchip, assistenza agli animali colpiti da colpi di calore e iniziative di sensibilizzazione sui rischi legati ai viaggi.

Un impegno congiunto per una mobilità più sicura

Il progetto conferma l'impegno congiunto di Polizia di Stato e Autostrade per l'Italia nel promuovere una mobilità più sicura e responsabile, estendendo l'attenzione alla tutela degli animali domestici. Le aree di servizio diventano così luoghi di assistenza, prevenzione e sensibilizzazione, dove informazione e solidarietà contribuiscono a diffondere buone pratiche e a sostenere le adozioni consapevoli. Un esempio virtuoso di come la collaborazione tra istituzioni e gestori autostradali possa migliorare l'esperienza di viaggio per tutti, inclusi gli animali.