Sicurezza stradale e benessere animale in autostrada con Polizia e Autostrade
La collaborazione tra Polizia di Stato e Autostrade per l'Italia si rinnova con un'iniziativa dedicata alla sicurezza stradale e al benessere degli animali domestici in viaggio. Da oggi e per tutto il fine settimana, l'area di servizio Casilina Ovest, sulla A1 Milano-Napoli tra Cassino e Pontecorvo, ospita un presidio con agenti della Polizia stradale e operatori della società autostradale. L'obiettivo è fornire assistenza e informazioni ai viaggiatori in transito, soprattutto in occasione della festa di Ognissanti, quando i flussi di traffico aumentano notevolmente, per promuovere comportamenti corretti alla guida e durante le soste.
Un presidio veterinario gratuito per gli animali in viaggio
All'interno dell'area di servizio è attivo un presidio veterinario gratuito con controlli, verifiche dei microchip e consigli pratici per viaggiare in sicurezza con i propri animali. Veterinari, infermieri e volontari forniscono indicazioni sulla corretta idratazione, sulla prevenzione dei colpi di calore e sulla gestione degli animali durante gli spostamenti. L'iniziativa rappresenta un'opportunità per i proprietari di animali da compagnia di ricevere supporto qualificato e garantire il benessere dei propri amici a quattro zampe durante il viaggio.
Adozioni responsabili e sensibilizzazione
Nel corso della giornata vengono promosse anche adozioni responsabili di cuccioli e cani adulti di piccola e media taglia, favorendo l'incontro tra gli animali in cerca di una famiglia e le persone disponibili ad accoglierli consapevolmente. L'iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico sull'importanza di un'adozione consapevole e sul rispetto degli animali. Per alcuni cuccioli adottati è stato inoltre organizzato un servizio di staffetta, per accompagnarli alle famiglie al termine delle vacanze.
I numeri del progetto
I dati confermano il successo dell'iniziativa: nel 2025 sono stati realizzati quattro presidi in altrettanti weekend, con circa 300 animali visitati e 18 cuccioli adottati. Nel 2026, con due presidi organizzati in due weekend, sono state effettuate oltre 200 visite veterinarie e sono stati adottati 12 cani. Complessivamente, nel biennio sono stati realizzati 6 presidi in 6 weekend, con oltre 500 visite veterinarie e 30 cani adottati. Le attività hanno compreso controlli dei microchip, assistenza agli animali colpiti da colpi di calore e iniziative di sensibilizzazione sui rischi legati ai viaggi.
Un impegno congiunto per una mobilità più sicura
Il progetto conferma l'impegno congiunto di Polizia di Stato e Autostrade per l'Italia nel promuovere una mobilità più sicura e responsabile, estendendo l'attenzione alla tutela degli animali domestici. Le aree di servizio diventano così luoghi di assistenza, prevenzione e sensibilizzazione, dove informazione e solidarietà contribuiscono a diffondere buone pratiche e a sostenere le adozioni consapevoli. Un esempio virtuoso di come la collaborazione tra istituzioni e gestori autostradali possa migliorare l'esperienza di viaggio per tutti, inclusi gli animali.
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