Allegri e la sfida al Porto: una tappa importante ma non decisiva per la qualificazione

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Massimiliano Allegri ha voluto ridimensionare la pressione attorno alla sfida di Champions League contro il Porto, definendola una partita importante ma non decisiva per il cammino europeo della sua squadra. Il tecnico ha spiegato che la qualificazione ai play off si deciderà piuttosto negli altri impegni del girone, ragion per cui non è il caso di caricare di eccessiva tensione la trasferta in Portogallo.

Le insidie del doppio confronto col Porto

Secondo Allegri, il doppio confronto con i portoghesi rappresenta comunque un passaggio delicato della stagione europea: la squadra dovrà affrontarlo con la giusta concentrazione, evitando di considerarlo uno spartiacque definitivo. L'allenatore ha ricordato che il percorso verso i play off passa anche da altre partite, alcune delle quali si annunciano particolarmente impegnative, come quella contro il Manchester.

Il dato sui gol subiti nel finale di gara

Dall'analisi dei dati emerge un aspetto su cui la squadra deve lavorare: nell'ultima mezz'ora di gioco ha incassato numerose reti, segno che la tenuta mentale e fisica nei momenti finali va migliorata. Allegri ha sottolineato come questo elemento possa fare la differenza in un torneo così competitivo, dove ogni dettaglio conta.

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L'approccio alla sfida di domani

Il tecnico non ha nascosto la necessità di affrontare il Porto con grande sacrificio e sofferenza, consapevole che un atteggiamento diverso rischierebbe di compromettere il risultato. La sua analisi si concentra quindi sulla capacità della squadra di restare compatta nei momenti difficili e di sfruttare al meglio le occasioni che si presenteranno.