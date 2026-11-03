Juventus chiude il bilancio con perdita di 66 milioni: assemblea approva

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L'assemblea degli azionisti della Juventus ha approvato il bilancio d'esercizio chiuso il 30 giugno 2026. Il bilancio consolidato del club per la stagione 2025/26 si è chiuso con una perdita netta di 66 milioni di euro, in peggioramento rispetto ai 58,1 milioni di rosso registrati nell'esercizio precedente. La proposta è passata con il 91,8% delle azioni favorevoli.

Un rosso che si allarga

Il dato approvato rappresenta un incremento della perdita di circa 8 milioni di euro rispetto alla stagione 2024/25. La Juventus si trova quindi a dover gestire un disavanzo superiore ai 60 milioni, un valore che pesa sui conti del club e che sarà al centro delle strategie finanziarie dei prossimi mesi.

L'approvazione con ampia maggioranza

Nonostante il risultato negativo, l'assemblea ha dato il via libera al bilancio con una maggioranza molto ampia: il 91,8% dei votanti si è espresso a favore. Un segnale di fiducia da parte degli azionisti, che hanno confermato la linea della società nonostante il peggioramento dei conti.

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Le prospettive future

La Juventus dovrà ora affrontare le prossime sfide gestionali con l'obiettivo di contenere le perdite e ritrovare equilibrio economico. Il mondo del calcio segue con attenzione l'evoluzione della situazione finanziaria del club bianconero, che resta uno dei più seguiti a livello nazionale e internazionale.