Agricoltura in Calabria, 25 milioni per i giovani che scelgono la terra

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La Regione Calabria rilancia sul ricambio generazionale in agricoltura con un secondo bando da oltre 25 milioni di euro, pensato per chi vuole avviare un'impresa agricola per la prima volta. La misura rientra nel Complemento di programmazione per lo Sviluppo rurale (CSR) Calabria 2023-2027 e si propone di trasformare idee e competenze dei più giovani in progetti imprenditoriali concreti.

A chi si rivolge il bando

Possono accedere i giovani agricoltori di età compresa tra i 18 e i 40 anni non ancora compiuti, che intendono insediarsi come capo di un'azienda agricola, in forma individuale o societaria. È richiesta la presentazione di un piano aziendale che illustri gli obiettivi di sviluppo dell'attività e le modalità di gestione.

Come funzionano i contributi

Il sostegno può arrivare fino a 100 mila euro per beneficiario, suddivisi in due componenti: 70 mila euro per l'attuazione del piano aziendale e 30 mila euro come premio per il primo insediamento. Le risorse servono ad accompagnare i giovani nell'acquisizione di terreni, capitale e conoscenze necessarie alla gestione d'impresa.

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Innovazione e sostenibilità al centro

Nella valutazione dei progetti sarà data particolare attenzione alla capacità di introdurre innovazioni e modelli produttivi sostenibili sotto il profilo ambientale, economico e sociale. Un elemento che conferma l'orientamento verso un'agricoltura più moderna e attenta al territorio.

Le parole dell'assessore Gallo

«Con la pubblicazione di questo secondo bando confermiamo l'attenzione della Regione verso le nuove generazioni», dichiara l'assessore regionale all'Agricoltura Gianluca Gallo. «Il ricambio generazionale è una condizione fondamentale per il futuro del comparto. Vogliamo offrire ai giovani strumenti concreti per trasformare idee e competenze in progetti imprenditoriali».

Tempi e modalità di presentazione

Le domande potranno essere inviate dalle ore 00:00 del 2 novembre 2026 fino alle ore 17 del 23 dicembre 2026, termine non prorogabile, attraverso il portale regionale dedicato. Il bando e la documentazione completa sono consultabili sul portale del CSR Calabria, nella sezione relativa all'intervento SRE01.