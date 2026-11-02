Cerca

Cronaca Emilia Romagna Modena

Halloween a Modena controlli interforze e sanzioni nel weekend di Sciocolà

Redazione
Condividi:
Halloween a Modena controlli interforze e sanzioni nel weekend di Sciocolà
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Il weekend di Halloween a Modena è coinciso con Sciocolà, il festival del cioccolato che richiama visitatori in città. Per garantire la sicurezza di residenti e turisti, il Questore Lucio Pennella ha disposto controlli straordinari del territorio nelle zone della movida, dove si concentrano locali e si registra una maggiore affluenza di persone per svago e divertimento. L'obiettivo era prevenire e contrastare il crimine diffuso e permettere ai cittadini di festeggiare in tranquillità.

Un dispositivo coordinato tra più forze

L'attività, coordinata dall'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, ha visto la partecipazione di pattuglie della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, con il supporto della Squadra Mobile per operazioni specifiche. Il dispositivo ha interessato in particolare il centro storico, con attenzione a piazza Grande, piazza Mazzini, piazza Pomposa, corso Canalgrande, via Emilia Centro, via Taglio e via Gallucci.

Verifiche amministrative e sanzioni

La notte del 31 ottobre sono stati effettuati anche controlli amministrativi presso tre pubblici esercizi, condotti dalla Squadra Amministrativa della Questura insieme alla Polizia Locale e al personale dell'Ispettorato del Lavoro di Modena. Al titolare di un bar sono state elevate sanzioni per 11.350 euro per mancata formazione e informazione dei lavoratori in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, per la presenza di un lavoratore non comunicato al centro per l'impiego e per diffusione sonora non autorizzata. Un secondo esercizio pubblico è stato sanzionato con un importo di 7.850 euro per analoghe violazioni sulla sicurezza e per la presenza di un lavoratore non autorizzato.

Bilancio dei controlli

Complessivamente sono state identificate 117 persone, tra cui numerosi giovani, nell'ottica di prevenire fenomeni di aggregazione con comportamenti antisociali e di accrescere il livello di sicurezza percepita dalla cittadinanza. I controlli interforze rappresentano uno strumento fondamentale per garantire ordine e sicurezza durante eventi ad alta affluenza come Halloween e Sciocolà, tutelando cittadini e visitatori.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
halloween modena controlli interforze polizia stato sanzioni esercizi pubblici sciocolà sicurezza centro storico movida questore pennella

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Cronaca

Vedi tutti
Contenuto partner

Il metodo, verificato giorno per giorno

Negli ultimi 30 giorni i modelli statistici di Method Tipster sono stati confermati 11 volte su 20. Oggi sono analizzate 9 partite su 7 competizioni.

Vedi come funziona il metodo →

18+ · contenuti statistici, non consulenza