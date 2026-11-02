Halloween a Modena controlli interforze e sanzioni nel weekend di Sciocolà

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Il weekend di Halloween a Modena è coinciso con Sciocolà, il festival del cioccolato che richiama visitatori in città. Per garantire la sicurezza di residenti e turisti, il Questore Lucio Pennella ha disposto controlli straordinari del territorio nelle zone della movida, dove si concentrano locali e si registra una maggiore affluenza di persone per svago e divertimento. L'obiettivo era prevenire e contrastare il crimine diffuso e permettere ai cittadini di festeggiare in tranquillità.

Un dispositivo coordinato tra più forze

L'attività, coordinata dall'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, ha visto la partecipazione di pattuglie della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, con il supporto della Squadra Mobile per operazioni specifiche. Il dispositivo ha interessato in particolare il centro storico, con attenzione a piazza Grande, piazza Mazzini, piazza Pomposa, corso Canalgrande, via Emilia Centro, via Taglio e via Gallucci.

Verifiche amministrative e sanzioni

La notte del 31 ottobre sono stati effettuati anche controlli amministrativi presso tre pubblici esercizi, condotti dalla Squadra Amministrativa della Questura insieme alla Polizia Locale e al personale dell'Ispettorato del Lavoro di Modena. Al titolare di un bar sono state elevate sanzioni per 11.350 euro per mancata formazione e informazione dei lavoratori in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, per la presenza di un lavoratore non comunicato al centro per l'impiego e per diffusione sonora non autorizzata. Un secondo esercizio pubblico è stato sanzionato con un importo di 7.850 euro per analoghe violazioni sulla sicurezza e per la presenza di un lavoratore non autorizzato.

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Bilancio dei controlli

Complessivamente sono state identificate 117 persone, tra cui numerosi giovani, nell'ottica di prevenire fenomeni di aggregazione con comportamenti antisociali e di accrescere il livello di sicurezza percepita dalla cittadinanza. I controlli interforze rappresentano uno strumento fondamentale per garantire ordine e sicurezza durante eventi ad alta affluenza come Halloween e Sciocolà, tutelando cittadini e visitatori.