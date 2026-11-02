Tennistavolo Norbello: la A1 sconfitta in casa dal Quattro Mori

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Comunicato stampa Tennistavolo Norbello N° 16 del 02-11-2026.pdf





Asciugare le lacrime, azzerare i pensieri negativi e guardare avanti con coraggio. Il rettangolo di gioco di via Azuni emette una sentenza severa per il Tennistavolo Norbello, costretto ad ingoiare un boccone amarissimo davanti ai propri sostenitori. Le ospiti dell'ASD Quattro Mori Cagliari si dimostrano un ostacolo insuperabile, espugnando l'impianto locale mediante un rotondo tre a zero.

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Per la compagine del Guilcier prosegue purtroppo il momento buio, che coincide con la terza battuta d'arresto consecutiva calcolando pure la striscia aperta dalla recente finale di Supercoppa persa contro Castel Goffredo. Nonostante l'incitamento incessante del pubblico, le padrone di casa non riescono mai a imporre la giusta andatura agonistica, subendo l'iniziativa cagliaritana sin dai primi scambi.





Campionato Serie A Femminile – Girone Unico





Terza giornata Domenica 1 novembre 2026 Ore 17:00





Sede di Gioco Palestra Comunale – via Azuni – Norbello (OR)





A.S.D. Tennistavolo Norbello ASD Quattro Mori Cagliari 0 3





SCELTE TATTICHE E STRATEGIE: I DUELLI SULLA SUPERFICIE DI GIOCO





La sequenza dei singoli incontri evidenzia un pomeriggio di grande sofferenza. La capitana slovena Ana Tofant capitola rapidamente in appena tre frazioni (con parziali di sei a undici, sei a undici, tre a undici) dinanzi alla romena Tania Maria Plaian, risentendo visibilmente della stanchezza accumulata durante un viaggio faticoso.

Medesimo copione per la ceca Hana Matelova, colonna societaria nelle passate stagioni; l'atleta di casa, penalizzata dai recenti impegni professionali che ne riducono la presenza in palestra, cede nettamente (due a undici, sei a undici, cinque a undici) senza trovare contromisure valide verso la solidità asiatica mostrata da Kim Seongjin.

L'unico vero sussulto d'orgoglio reca la firma di Irene Moretti, protagonista di una sfida gagliarda contro Miriam Benedetta Carnovale. Avanti due a uno nei set grazie ai parziali di undici a sette e undici a cinque, la giovane ternana sfiora il colpaccio, cedendo però sul filo di lana la quarta frazione per otto a undici prima di subire un definitivo passaggio a vuoto nel parziale decisivo, chiuso sul tre a undici. Un risultato complessivo pesante, condizionato inevitabilmente dall'assenza della numero uno russa Anastasiia Kolish.





L’ASSENZA DEL TECNICO OLGA DZELINSKA SI FA SENTIRE ECCOME, MA PRESTO TORNERA’





Da remoto, l'allenatrice Olga Dzelinska esprime la propria disamina con estrema lucidità:

“Il Quattro Mori si è presentato a Norbello con una formazione di altissimo livello. Dispiace per Ana Tofant, ma la stanchezza ha indubbiamente pagato il pegno; d'altronde al tavolo c'è anche l'avversaria, non giochiamo mica da sole, e la sfida con Plaian è stata un po' particolare. Hana Matelova si è trovata di fronte una grande giocatrice e, anche se i suoi rendimenti attuali risentono giustamente di altri impegni professionali, ci ha provato comunque con determinazione.

Voglio invece fare i complimenti più grandi a Irene Moretti per un match stupendo: ha giocato senza paura, girandosi continuamente sul diritto. Le ho scritto via messaggio che continuando con questo atteggiamento si toglierà tantissime soddisfazioni, non ha assolutamente nulla da rimproverarsi. Certamente ci è mancata Anastasiia Kolish, il nostro punto fermo, e quando una pedina così importante è assente, si nota.

Portiamo a casa questa battuta d'arresto come un insegnamento per lavorare ancora di più in palestra e tornare in campo ancora più determinate. Sto facendo il possibile per essere presente alla prossima giornata; le ragazze hanno avvertito la mia mancanza fisica in panchina, ma confido che questa scia nera sia finalmente giunta al termine”.