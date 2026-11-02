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Allarme dolcetti manipolati in Germania e Austria: oggetti metallici nascosti nelle caramelle di Halloween

Redazione
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Allarme dolcetti manipolati in Germania e Austria: oggetti metallici nascosti nelle caramelle di Halloween
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La festa di Halloween si è trasformata in un incubo in diverse regioni della Germania e in Austria, dove sono stati segnalati numerosi casi di dolcetti contenenti oggetti metallici pericolosi. Aghi, chiodi, viti e altri corpi estranei sono stati trovati nascosti all'interno di barrette di cioccolato, wafer e caramelle gommose raccolti dai bambini durante il tradizionale 'dolcetto o scherzetto'.

Le autorità locali hanno immediatamente avviato le indagini, ipotizzando una manomissione intenzionale dei prodotti. La polizia sta lavorando per identificare i responsabili e ha classificato i fatti come tentate lesioni personali pericolose, un reato che prevede pene severe. Al momento, fortunatamente, non si registrano bambini feriti, ma il panico tra i genitori è alto.

Dettagli dei ritrovamenti e reazioni delle autorità

I ritrovamenti sono avvenuti in diverse città tedesche e austriache, con episodi segnalati anche in Baviera e nella regione di Vienna. Le forze dell'ordine hanno invitato i genitori a controllare attentamente i dolci raccolti dai propri figli prima di permetterne il consumo, e a segnalare qualsiasi anomalia. Le scuole e le associazioni locali hanno diffuso messaggi di allerta attraverso i canali ufficiali.

Gli inquirenti stanno esaminando le confezioni e i luoghi di distribuzione per risalire ai responsabili. Non è escluso che si tratti di atti isolati o di un gesto emulativo. La polizia ha anche istituito un numero verde per raccogliere segnalazioni da parte dei cittadini.

Precedenti e misure di prevenzione

Non è la prima volta che episodi del genere si verificano durante Halloween. Negli anni passati, casi simili erano stati registrati in altri Paesi, portando le autorità a rafforzare i controlli. Quest'anno, in Germania e Austria, le misure di sicurezza sono state intensificate, con maggiore vigilanza nei pressi delle scuole e dei quartieri residenziali.

Gli esperti consigliano ai genitori di ispezionare i dolci, eliminando quelli con confezioni danneggiate o sospette, e di preferire prodotti sigillati e di marche conosciute. Inoltre, è bene che i bambini consumino i dolcetti solo sotto la supervisione di un adulto.

Impatto sulla comunità e consigli per i genitori

L'episodio ha scosso profondamente le comunità locali, che tradizionalmente celebrano Halloween con entusiasmo. Molti genitori si dicono preoccupati e stanno già adottando precauzioni extra. Le autorità sanitarie ricordano che, in caso di ingestione accidentale di oggetti appuntiti, è fondamentale recarsi immediatamente al pronto soccorso.

Le indagini proseguono serrate. La polizia ha fatto sapere che verranno intensificati i pattugliamenti nelle zone interessate e che saranno effettuati controlli a campione sui dolci in vendita. Nel frattempo, la raccomandazione è quella di mantenere alta la guardia e di segnalare tempestivamente qualsiasi ritrovamento sospetto.


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