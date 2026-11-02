Rende, un giovane di 26 anni muore dopo una caduta al campus Unical

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Unical, muore un giovane di Paterno Calabro nella notte di Ognissanti

Un ventiseienne ha perso la vita nel campus universitario di Rende tra il 31 ottobre e il primo novembre. Restano da chiarire le circostanze della caduta

Un giovane di 26 anni, originario di Paterno Calabro, ha perso la vita all’interno del campus dell’Università della Calabria, a Rende, nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre 2026.

Secondo la ricostruzione riportata, il ragazzo è precipitato dal ponte Pietro Bucci. Le circostanze dell’accaduto restano da accertare e, al momento, non è possibile indicare le cause della caduta.

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La notizia ha suscitato dolore nella comunità di provenienza del giovane e tra quanti frequentano l’ateneo.

La richiesta di aiuto e l’arrivo dei soccorsi

Una ragazza, presente insieme al fidanzato nella parte sottostante della struttura, ha raccontato di aver assistito alla caduta e di aver immediatamente chiesto aiuto.

I due giovani hanno contattato carabinieri e ambulanza, cercando di rendersi utili in attesa dell’intervento. I soccorsi non hanno potuto salvare la vita al ventiseienne.

La testimonianza descrive lo sgomento di chi si è trovato improvvisamente davanti a una situazione drammatica. Il racconto dovrà essere valutato insieme agli altri elementi raccolti per ricostruire quanto accaduto.

Le circostanze della morte restano da chiarire

Il punto centrale degli accertamenti sulla morte del giovane riguarda la successione degli eventi e le circostanze che hanno preceduto la caduta.

Le informazioni riportate non consentono di stabilire se si sia trattato di un incidente o di una dinamica diversa. Attribuire intenzioni alla vittima significherebbe anticipare conclusioni che, allo stato, non risultano accertate.

Anche i particolari riferiti da chi era presente devono essere considerati con cautela: un singolo dettaglio non permette di spiegare un evento né di ricostruire la condizione personale di chi ha perso la vita.

Il precedente del gennaio 2024

Nel testo della vicenda viene ricordato un altro episodio mortale avvenuto nel campus nel gennaio 2024, quando un uomo di 45 anni, originario di Montalto Uffugo, perse la vita dopo una caduta dalla stessa infrastruttura.

Il richiamo a quel precedente non permette, tuttavia, di stabilire un collegamento tra i due casi. Ogni episodio richiede una ricostruzione autonoma, basata sulle verifiche relative alle singole circostanze.

La coincidenza del luogo non dimostra che le cause siano le stesse e non consente, da sola, di formulare conclusioni sulle eventuali responsabilità.

Il dolore di Paterno Calabro e il rispetto per i familiari

La morte del ventiseienne di Paterno Calabro lascia dolore e domande tra familiari, amici e persone che lo conoscevano.

In attesa che gli accertamenti chiariscano l’accaduto, resta essenziale mantenere distinta la ricostruzione dei fatti dalle interpretazioni. Il rispetto della vittima e dei suoi cari richiede un racconto misurato, privo di supposizioni e di dettagli personali che non contribuiscano a comprendere la vicenda.