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Haley Stevens sostiene il repubblicano Rogers in Michigan dopo la sconfitta nelle primarie

Redazione
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A due giorni dalle elezioni di metà mandato nel Michigan, la deputata democratica Haley Stevens ha annunciato il suo sostegno al candidato repubblicano al Senato Mike Rogers. Una decisione che arriva dopo la sconfitta riportata nelle primarie democratiche contro il progressista Abdul El-Sayed, secondo le proiezioni della CNN.

Una rottura nello schieramento democratico

Il passaggio di Haley Stevens al fianco del rivale repubblicano rappresenta un segnale forte delle fratture interne al Partito Democratico nel Michigan. La deputata, che aveva conteso la nomination a El-Sayed, ha scelto di schierarsi apertamente con Mike Rogers, ex presidente della Commissione Intelligence della Camera e figura di peso del Partito Repubblicano nello Stato.

Le reazioni e il peso elettorale

L'appoggio di una democratica a un repubblicano a pochi giorni dal voto potrebbe influenzare l'elettorato moderato, soprattutto in un contesto di forte polarizzazione. La mossa di Haley Stevens sarà probabilmente oggetto di analisi nei prossimi giorni, mentre la campagna di Abdul El-Sayed prosegue con il sostegno dell'ala progressista del partito.

Le prossime sfide

Le elezioni di metà mandato nel Michigan si preannunciano cruciali per gli equilibri politici nazionali. Il sostegno di Haley Stevens a Mike Rogers aggiunge un elemento di incertezza alla corsa al Senato, rendendo ancora più attesa la consultazione elettorale.


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Argomenti:
haley stevens mike rogers abdul el-sayed elezioni metà mandato michigan senato primarie democratiche partito democratico repubblicano

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