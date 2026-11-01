Notte di paura a Positano, auto in bilico sul precipizio dopo l'uscita di strada

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Una notte di forte tensione ha scosso la Costiera Amalfitana: a Positano, un ragazzo di 23 anni ha perso il controllo della propria auto, finendo contro la ringhiera che delimita la strada. La vettura ha sfondato la barriera protettiva ed è rimasta in bilico sul precipizio, con la parte anteriore sospesa nel vuoto. Solo per una fortunata combinazione, il giovane è uscito illeso dall'abitacolo.

L'episodio si è verificato in piena notte, quando le strade della cittadina costiera sono meno trafficate ma i tornanti restano insidiosi. Secondo una prima ricostruzione, l'auto viaggiava lungo uno dei tratti panoramici più noti della zona quando il conducente ha perso aderenza o è stato tradito da una curva particolarmente stretta. L'impatto con la ringhiera è stato violento: la struttura in metallo ha ceduto, ma ha comunque trattenuto il veicolo, evitando che precipitò nella scarpata sottostante.

L'intervento dei soccorsi e la dinamica

Subito dopo lo schianto è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, insieme alle forze dell'ordine per i rilievi del caso. I soccorritori hanno lavorato con cautela per mettere in sicurezza l'area e recuperare l'auto, rimasta pericolosamente appesa oltre la barriera. Il 23enne, visitato sul posto, non ha riportato ferite: un esito che gli operatori hanno definito miracoloso considerando la posizione in cui si trovava il veicolo.

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La viabilità nella zona ha subito rallentamenti durante le operazioni di rimozione, ma la situazione è tornata gradualmente alla normalità. Resta ora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente: gli inquirenti stanno valutando se a causare la perdita di controllo siano stati un colpo di sonno, un malore, l'alta velocità o le condizioni del fondo stradale, particolarmente insidiose lungo i tornanti della Costiera Amalfitana.

Un monito per la sicurezza sulle strade costiere

Quanto accaduto a Positano riporta l'attenzione sul tema della sicurezza stradale nei tratti panoramici e tortuosi, dove barriere e ringhiere rappresentano spesso l'unico argine tra la carreggiata e il vuoto. Episodi simili, per fortuna non sempre a lieto fine, si verificano con una certa frequenza lungo le strade della costiera, meta ogni anno di migliaia di turisti e di residenti abituati a percorrerle.

Il giovane conducente, scampato al peggio, potrà raccontare una notte che poteva trasformarsi in tragedia. Le autorità locali continuano a monitorare lo stato delle protezioni lungo i punti più esposti, mentre l'episodio resta un monito per chiunque si metta alla guida su strade dove la distrazione o un attimo di imprudenza possono fare la differenza.