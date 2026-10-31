Targhe personalizzate, Meloni annuncia la novità nella Manovra
La possibilità di scegliere una combinazione di lettere e numeri per la propria auto sarà a pagamento. La premier: «La creatività degli italiani si farà vedere».
La Manovra introduce la possibilità di richiedere targhe auto personalizzate. Ad annunciarlo è stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il provvedimento.
Una targa scelta dall’automobilista
La misura consentirà a chi lo desidera di personalizzare la sequenza alfanumerica della targa, secondo modalità che dovranno essere definite. L’opzione sarà facoltativa e comporterà un costo aggiuntivo.
Meloni ha presentato la novità come una proposta curiosa legata al mondo dell’auto: «Ci si potrà più o meno sbizzarrire come si ritiene, ovviamente sostenendo un costo. E qualcosa mi dice che la creatività degli italiani qui potrebbe farsi valere».
Costi e modalità da conoscere
L’annuncio ha acceso l’interesse degli automobilisti, ma per capire come si potrà scegliere la combinazione e quanto costerà sarà necessario attendere i dettagli applicativi. La personalizzazione, infatti, dovrà seguire le regole previste per l’identificazione dei veicoli e per il rilascio delle targhe.
La novità si inserisce tra le misure della Manovra dedicate agli automobilisti e potrebbe offrire una possibilità inedita per rendere riconoscibile la propria vettura, compatibilmente con i limiti che saranno stabiliti.
(Immagine illustrativa generata con IA)
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