MotoGp Malesia Alex Marquez conquista la pole davanti a Marc

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Le qualifiche del Gran Premio della Malesia di MotoGp hanno regalato una doppietta di famiglia: Alex Marquez ha conquistato la pole position sul circuito di Sepang, fermando il cronometro a 1'56"493 e precedendo di soli 70 millesimi il fratello maggiore Marc Marquez.

La sessione di qualifica e la griglia di partenza

Il pilota del team Ducati-Gresini ha sfruttato al meglio le condizioni della pista per centrare la partenza al palo, dimostrando un feeling crescente con la moto nel corso del weekend. Dietro la coppia spagnola si è piazzato Pedro Acosta, autore di una prestazione convincente che lo conferma tra i protagonisti della stagione. Chiude la seconda fila il giapponese Ai Ogura, seguito da Marco Bezzecchi.

Marc Marquez e l'occasione in classifica

Per Marc Marquez, in sella alla Ducati ufficiale, la prima fila rappresenta un'opportunità preziosa per allungare il vantaggio in classifica sul rivale Jorge Martin. Il pilota catalano ha infatti un margine di dieci punti sul connazionale dell'Aprilia, costretto a rinunciare alle qualifiche a causa della frattura al polso rimediata nella giornata precedente.

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Martin aveva comunque completato la prima sessione di prove libere, ma nelle successive uscite ha potuto percorrere solo pochi giri prima di alzare bandiera bianca. Il team manager di Aprilia Racing, Paolo Bonora, ha spiegato che il pilota non era in grado di esercitare la forza necessaria sulla moto nelle fasi di frenata, un limite che rendeva impraticabile scendere in pista.

Le prospettive del weekend e il futuro del campionato

Lo spagnolo tornerà ora in patria per valutare le condizioni del polso in vista del Gp del Qatar, in programma la prossima settimana. Con la tappa malese in corso, al campionato restano soltanto tre fine settimana di gara: ogni punto diventa quindi decisivo nella corsa al titolo.

La griglia di partenza di Sepang promette spettacolo, con la sprint del sabato e la gara principale della domenica che potrebbero ridisegnare la classifica mondiale. La doppietta dei fratelli Marquez in qualifica aggiunge un ulteriore motivo di interesse a un fine settimana già ricco di tensione.