Rissa violenta a Desio con spranghe e stella ninja sette arresti

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A Desio, in provincia di Monza e Brianza, una lite condominiale ha superato ogni limite trasformandosi in una vera e propria battaglia. I carabinieri hanno arrestato in flagranza sette persone – cinque uomini e due donne, di età compresa tra i 19 e i 53 anni, tutti già noti alle forze dell'ordine – al termine di una rissa scoppiata per motivi di vicinato.

L'intervento dei carabinieri in via Karl Marx

I fatti risalgono allo scorso 22 ottobre, quando i militari sono intervenuti in via Karl Marx su segnalazione di un acceso confronto tra due fazioni. All'arrivo delle forze dell'ordine, uno dei partecipanti ha tentato di sottrarsi all'arresto aggredendo i carabinieri con calci e pugni, prima di essere bloccato. Nonostante il caos, gli operatori sono riusciti a riportare la situazione sotto controllo.

L'arsenale sequestrato e i feriti

Al termine della colluttazione, i carabinieri hanno sequestrato numerosi oggetti utilizzati come armi improprie: tre mazze ferrate, un bastone di legno, una stampella deformata dai colpi e persino una stella ninja. Alcuni dei coinvolti e una familiare estranea alla vicenda hanno riportato contusioni e sono stati medicati dal personale sanitario intervenuto sul posto.

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Le accuse e i provvedimenti

I sette fermati dovranno rispondere a vario titolo di rissa aggravata, lesioni personali, porto ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere e resistenza a pubblico ufficiale. Su disposizione della Procura di Monza, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza dell'Arma in attesa del giudizio per direttissima. Il giudice ha convalidato gli arresti, disponendo per sei di loro l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e per il settimo il divieto di dimora nella provincia di Monza e della Brianza.