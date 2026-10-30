Cerca

Politica Calabria Catanzaro

Oggi l'Italia non si è arresa, si è arrabbiata

Redazione
Condividi:
Oggi l'Italia non si è arresa, si è arrabbiata
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Oggi l'Italia non si è arresa. Si è arrabbiata.

In tutta Italia e con orgoglio anche in Calabria, migliaia di giovani sono scesi in piazza. I media hanno fatto finta di niente, come succede ultimamente, ma sta nascendo un movimento di ragazze e ragazzi che non ha più intenzione di tacere.
Ero al presidio di Catanzaro, organizzato da USB, mi sono commossa davanti ad una piazza pacifica e viva, contro il carovita, contro i tagli alla scuola, contro un Paese che trova i soldi per tutto tranne che per il futuro dei suoi figli.
Ho visto entusiasmo. Ho visto rabbia. Ho visto giovani decisi a cambiare le cose e insegnanti accanto ai propri alunni.

Ma ho visto poca politica, una politica debole, latitante...
Non c'era chi ha il dovere di ascoltare e di rispondere. Mancavano troppi adulti e a Catanzaro anche troppi insegnanti. Lo dico con amarezza e con rabbia, un entusiasmo così non può essere lasciato solo.
Il dissenso non è un fastidio da sopportare, ma è insieme al voto l'arma democratica più potente e chi vi rinuncia regala il Paese a chi lo vuole in silenzio.

"Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza. Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo. Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra forza" diceva una mente immensa...
Allora agitiamoci. Scendiamo in piazza e stiamo accanto ai giovani, perché il loro futuro è il nostro e la politica vera, deve tornare a costruire il domani, oppure ci penserà qualcun altro al posto suo.
Maria Antonietta ✍️🏼 
Segretaria del circolo Nilde Iotti di Santa Caterina dello Ionio. 


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
protesta-giovani-italia manifestazione-catanzaro tagli-scuola carovita politica-assente movimento-giovanile

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Politica

Vedi tutti
Contenuto partner

Il metodo, verificato giorno per giorno

Negli ultimi 30 giorni i modelli statistici di Method Tipster sono stati confermati 9 volte su 18. Oggi sono analizzate 11 partite su 8 competizioni.

Vedi come funziona il metodo →

18+ · contenuti statistici, non consulenza