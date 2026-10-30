Metropolitana di Catanzaro esercitazione dei Vvf in galleria con deragliamento simulato. Video

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Metropolitana di Catanzaro prova di soccorso in galleria con deragliamento simulato

Simulati feriti e un principio di incendio a bordo per verificare le procedure di emergenza e il coordinamento tra Vigili del Fuoco Ferrovie della Calabria e 118

Una simulazione di deragliamento in galleria, con persone ferite e un principio di incendio a bordo, ha impegnato oggi a Catanzaro le squadre di soccorso e il personale ferroviario. L’esercitazione si è svolta all’interno della galleria della nuova metropolitana cittadina, con l’obiettivo di mettere alla prova le procedure previste per affrontare un’emergenza complessa.

Lo scenario era interamente simulato e ha consentito di verificare sul campo il coordinamento tra le diverse strutture chiamate a intervenire, dall’assistenza sanitaria alla gestione tecnica dell’evento.

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Lo scenario e le squadre coinvolte nella simulazione

L’attività ha riprodotto il deragliamento di un mezzo su rotaia, aggravato dalla presenza di feriti e da un principio di incendio. Una combinazione di criticità pensata per mettere alla prova la capacità di organizzare una risposta congiunta in un ambiente, quello della galleria ferroviaria, che richiede procedure specifiche.

Hanno partecipato i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, coordinati dall’Ispettore Antincendi Massimo Conforti, insieme al personale tecnico di Ferrovie della Calabria e agli operatori sanitari del Servizio di emergenza 118. Sul posto erano presenti anche le forze dell’ordine.

La simulazione ha permesso di verificare come integrare le competenze dei soccorritori, dei tecnici ferroviari e del personale sanitario nella gestione dello stesso evento.

Quattro giornate di formazione prima della prova in galleria

L’esercitazione è stata preceduta da quattro giornate di formazione presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro. Il percorso ha coinvolto il personale dei Vigili del Fuoco e di Ferrovie della Calabria, preparando le squadre alla successiva attività sul campo.

Al centro degli incontri c’è stato il Piano di Emergenza e Soccorso, indicato con la sigla PES, predisposto per la gestione delle situazioni di emergenza e condiviso in sede di Prefettura.

Durante la formazione sono stati approfonditi i contenuti del piano e analizzate le procedure, traducendole in modalità operative da applicare durante la simulazione. Il passaggio dalla preparazione teorica all’addestramento pratico ha consentito di verificarne l’applicazione nello scenario previsto.

Perché il coordinamento è decisivo nelle emergenze ferroviarie

Un’emergenza in galleria richiede che gli interventi tecnici e sanitari siano organizzati in modo coerente. La conoscenza delle procedure e dei rispettivi compiti aiuta le squadre a operare insieme, soprattutto quando lo scenario presenta più necessità contemporanee, come un incendio e la presenza di persone da assistere.

La prova nella metropolitana di Catanzaro ha avuto proprio questa finalità: verificare l’integrazione tra le componenti del sistema di soccorso e consolidare la collaborazione tra Vigili del Fuoco, personale ferroviario e 118.

L’attività si inserisce nel lavoro di preparazione alla gestione delle emergenze, nel quale pianificazione, formazione e addestramento congiunto contribuiscono a rendere più efficace la risposta a tutela dei cittadini.







