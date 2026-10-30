Alcaraz supera Paul e vola in semifinale a Vienna: ora sfida Medvedev

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Carlos Alcaraz continua la sua corsa nel torneo ATP 500 di Vienna. Il tennista spagnolo, numero 3 del ranking mondiale e seconda testa di serie del tabellone, ha superato Tommy Paul con il punteggio di 6-4, 7-6 (7/2), staccando il pass per le semifinali.

Una partita controllata con qualche brivido

Il match contro lo statunitense, numero 7 del seeding, è stato combattuto ma gestito con autorità dallo spagnolo. Alcaraz ha fatto valere la sua maggiore incisività nei momenti chiave, chiudendo il primo set sul 6-4 e domando la reazione di Paul nel secondo parziale, risolto al tie-break con un netto 7/2. Una prestazione che conferma il buon momento di forma dell'ex numero uno del mondo.

La sfida a Medvedev per un posto in finale

Il prossimo ostacolo per Alcaraz sarà il russo Daniil Medvedev, in un incrocio che promette spettacolo. La semifinale viennese rappresenta un test importante per entrambi, con in palio l'accesso all'ultimo atto del torneo austriaco. Il confronto tra i due campioni sarà uno dei momenti più attesi della stagione indoor.

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Il quadro del torneo

Con questa vittoria, Alcaraz si conferma tra i favoriti per il titolo a Vienna, un appuntamento che sta assumendo un peso crescente nel calendario di fine anno. La sua capacità di adattamento alle condizioni indoor e la solidità mostrata contro Paul sono segnali incoraggianti in vista della sfida con Medvedev.