Halloween, la Guardia di Finanza sequestra oltre 2.300 prodotti non conformi nel Nisseno

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In vista dei festeggiamenti di Halloween, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta ha avviato un piano straordinario di controlli per arginare la diffusione di prodotti non conformi alle normative vigenti. L'operazione, condotta dai finanzieri del Gruppo di Caltanissetta e del Gruppo di Gela, ha portato al sequestro amministrativo di oltre 2.300 articoli riconducibili alla ricorrenza.

Maschere, lanterne e zucche senza etichette: cosa è stato sequestrato

Tra i prodotti posti sotto sequestro figurano maschere, lanterne, zucche illuminate, palloncini e accessori vari, tutti privi delle indicazioni minime obbligatorie previste dal Codice del Consumo. In particolare, mancavano informazioni essenziali come l'origine del prodotto, l'identità del produttore o dell'importatore, la composizione e le modalità d'uso.

Secondo quanto evidenziato dalle Fiamme Gialle, l'assenza di tali dati non rappresenta soltanto un illecito amministrativo, ma costituisce un rischio concreto per la salute dei consumatori, soprattutto per bambini e ragazzi. La mancanza di tracciabilità, infatti, potrebbe nascondere il mancato rispetto degli standard di sicurezza imposti dalla normativa europea e nazionale, con potenziali conseguenze pericolose per chi utilizza questi articoli.

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Lavoro nero e scontrini: i controlli nelle attività commerciali

L'attività non si è limitata alla sicurezza dei prodotti. I militari hanno intensificato i controlli anche sul fronte della certificazione dei corrispettivi e del lavoro irregolare. Due gli accessi effettuati presso altrettante attività commerciali del territorio.

Gli accertamenti, che dovranno essere completati sotto il profilo fiscale, hanno fatto emergere una situazione preoccupante: su 14 lavoratori impiegati, ben 7 sono risultati non contrattualizzati. Un dato che testimonia come, accanto alla vendita di prodotti non a norma, il fenomeno del lavoro nero continui a rappresentare una piaga da contrastare con determinazione.

Le sanzioni previste per i datori di lavoro

La normativa in materia è severa: in caso di mancata comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'Impiego entro le 24 ore precedenti l'inizio della prestazione, è prevista per il datore di lavoro una sanzione amministrativa pecuniaria, nota come maxisanzione. L'importo varia in base al numero di giornate lavorative irregolari, con un minimo di 1.950 euro e un massimo di 46.800 euro, da moltiplicare per ciascun dipendente non in regola.

Un impegno costante a tutela dei consumatori e dei lavoratori

Le operazioni di servizio confermano l'attenzione della Guardia di Finanza nel contrasto a ogni forma di illegalità. Combattere la diffusione di prodotti non conformi significa garantire una protezione efficace ai consumatori e assicurare un mercato nel quale gli operatori economici onesti possano competere lealmente. Allo stesso tempo, il contrasto al lavoro nero tutela i diritti dei lavoratori e contribuisce a un sistema economico più giusto e trasparente.