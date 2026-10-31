Leclerc al comando nelle seconde libere in Messico, Antonelli quarto

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Nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Messico di Formula 1, Charles Leclerc ha confermato la supremazia della Ferrari piazzando il miglior tempo in 1'17''827. Il pilota monegasco ha preceduto la McLaren di Lando Norris (+0''103) e la Mercedes di George Russell (+0''106), dimostrando un passo competitivo sin dalle prime battute.

Antonelli quarto, Hamilton in difficoltà

Quarto tempo per il leader del Mondiale Kimi Antonelli, che ha chiuso a +0''217 dalla vetta, davanti alla Red Bull di Max Verstappen (+0''311). Il pilota italiano della Mercedes, al rientro dopo un'influenza virale che lo aveva costretto a saltare gli impegni mediatici del giovedì, ha ricevuto il via libera dalla FIA e ha regolarmente preso parte alle prove. Lewis Hamilton ha invece dovuto fermarsi a 30 minuti dal termine a causa di un problema sulla sua Ferrari, chiudendo con l'undicesimo tempo.

Un weekend decisivo per Antonelli

Per Antonelli, domenica basterà conquistare due punti con un nono posto per riportare il titolo piloti in Italia 73 anni dopo Ascari. Il leader della classifica ha iniziato il weekend con il secondo posto nelle prime libere, alle spalle proprio di Leclerc, mentre l'altra Rossa di Hamilton era quarta. In pista a Città del Messico anche altri due piloti italiani: Leonardo Fornaroli (17° su McLaren) e Gabriele Minì (14° su Alpine all'esordio assoluto in una sessione ufficiale). Un evento, quello di tre italiani in pista, che non accadeva dal GP della Malesia 2011.

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Le parole dei protagonisti

George Russell ha elogiato il compagno di squadra: «Sul piano personale, Kimi è un ottimo ragazzo, pieno di energia. Quest'anno non c'è stato alcun motivo per non mantenere un buon rapporto. Credo che molte rivalità nascano da episodi in pista. La verità è che lui ha mantenuto un livello superiore al mio; di conseguenza, non ci siamo trovati spesso in situazioni di scontro diretto».

Hamilton guarda già al futuro: «L'obiettivo è mantenere il secondo posto nei Costruttori, ma queste cinque gare saranno test in vista del 2027. Dobbiamo assicurarci di mantenere a livello telaistico ciò che funziona sulla SF-26 anche sulla vettura del prossimo anno, fiduciosi che avremo finalmente una power unit all'altezza di Mercedes e Red Bull. Mi aspetto una lotta serrata questo weekend».

Leclerc frena sugli entusiasmi: «Ferrari favorita in Messico? Non lo so. Onestamente penso che ci stiamo avvicinando molto e il trend è positivo. Anche a Singapore e Austin abbiamo sfruttato al massimo il nostro potenziale. Non sono del tutto d'accordo sul fatto che siamo i favoriti: la Mercedes rimane la favorita ovunque, e anche la Red Bull è molto forte ultimamente. Se riusciremo a ottimizzare il pacchetto, spero in un ottimo weekend».