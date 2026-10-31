Sciopero generale a Bergamo controlli e sicurezza per le manifestazioni

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La giornata di sciopero generale nazionale proclamato da U.S.B. ha portato a Bergamo due diverse iniziative: un presidio studentesco promosso dal movimento O.S.A. e un corteo organizzato dalla stessa sigla sindacale. Per gestirle, la Questura di Bergamo ha messo in campo un articolato dispositivo di sicurezza, pianificato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura.

Un piano coordinato tra le forze di polizia

Il dispositivo ha visto il concorso di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. La sinergia tra le diverse forze ha permesso di seguire passo dopo passo l’evolversi della mobilitazione, con particolare attenzione alle esigenze di viabilità cittadina e alla sicurezza dei partecipanti. Le due manifestazioni hanno coinvolto complessivamente circa 4.500 persone e si sono svolte in forma pacifica.

Percorsi autorizzati e gestione del traffico

Anche le variazioni dei percorsi richieste dai promotori sono state tempestivamente valutate e autorizzate dalla Questura, che ne ha guidato la gestione attraverso il dispositivo di ordine pubblico. Questo ha consentito di mantenere il controllo della situazione e di garantire la sicurezza dei partecipanti e della cittadinanza, contenendo le ripercussioni sulla viabilità.

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Oltre 300 persone controllate

Nel corso dei servizi sono state controllate oltre 300 persone, tre delle quali accompagnate presso gli uffici di polizia. Sono attualmente in corso gli accertamenti necessari a definire le rispettive posizioni. Il costante coordinamento tra le Forze di polizia ha permesso di gestire entrambe le iniziative senza criticità o turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, garantendo il regolare svolgimento della giornata.