Incidente sulla Pontebbana a Pordenone muore Anna Maria Coletta ex maestra di San Fior

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La donna di 68 anni viaggiava con il marito quando la loro auto si è scontrata frontalmente con un camion sulla statale 13

È Anna Maria Coletta, 68 anni, residente a San Fior, in provincia di Treviso, la vittima dell’incidente sulla Pontebbana avvenuto venerdì 30 ottobre a Pordenone. La donna, ex maestra elementare, era a bordo dell’auto condotta dal marito quando la vettura si è scontrata frontalmente con un camion.

Le lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate fatali. Trasportata in ospedale, la sessantottenne è morta poco dopo il ricovero.

Lo scontro frontale lungo la statale 13

L’incidente è avvenuto lungo la statale 13 Pontebbana, nel territorio di Pordenone. A bordo dell’automobile viaggiavano Anna Maria Coletta e il marito, Adriano Tarzariol, ottantenne, che si trovava alla guida.

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L’uomo è rimasto ferito, ma, secondo le informazioni disponibili, non è in pericolo di vita. Per la moglie, invece, le conseguenze dello scontro sono state gravissime e il successivo ricovero non è bastato a salvarla.

Chi era Anna Maria Coletta

Anna Maria Coletta era un’ex insegnante di scuola elementare e viveva a San Fior, comune della provincia di Treviso. Aveva 68 anni e, al momento dell’incidente, viaggiava come passeggera accanto al marito.

Cause dell’incidente ancora da chiarire

La dinamica dello scontro tra auto e camion resta da accertare. Tra le ipotesi riportate nelle prime informazioni figura anche un possibile colpo di sonno, circostanza che non risulta confermata.

Gli accertamenti dovranno chiarire che cosa abbia preceduto l’impatto e come i due mezzi siano arrivati a scontrarsi frontalmente. Al momento, quindi, non è possibile attribuire con certezza una causa all’incidente.