Cremona, tre espulsioni eseguite dall'Ufficio Immigrazione della Questura

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La Questura di Cremona ha intensificato l'attività di contrasto all'immigrazione irregolare. Nella giornata di giovedì 29 ottobre, l'Ufficio Immigrazione ha dato esecuzione a tre provvedimenti di espulsione con accompagnamento presso i Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR). Si tratta di un'operazione che rientra nel quadro delle misure di sicurezza disposte dall'autorità giudiziaria e amministrativa per tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Il caso del cittadino nigeriano

Il primo provvedimento ha riguardato un uomo nigeriano di 36 anni, accompagnato al CPR di Milano. Lo straniero era stato scarcerato dopo aver scontato una pena di sette anni per reati di estrema gravità: associazione a delinquere nell'ambito della criminalità straniera, tentato omicidio, estorsione e rapina. Secondo quanto ricostruito, l'uomo era affiliato al noto gruppo mafioso nigeriano dei Viking, una delle organizzazioni criminali più temute nel panorama internazionale.

I due cittadini rumeni destinati al CPR di Roma

Gli altri due destinatari dei provvedimenti sono entrambi cittadini rumeni, accompagnati al CPR di Roma. Il primo, di 40 anni, era stato scarcerato dopo un periodo di detenzione e vantava precedenti per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di molteplici reati contro il patrimonio, ricettazione, furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Il secondo, di 45 anni, aveva alle spalle condanne per minaccia, atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. In particolare, quest'ultimo ha assunto reiterati comportamenti violenti, arrivando a danneggiare arredi dell'abitazione brandendo un martello in preda agli effetti dell'abuso di alcol. Le condotte si sono consumate all'interno del contesto familiare, fino a costringere la moglie e la figlia a fuggire dall'abitazione e a denunciare i fatti.

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Un'attività costante di controllo del territorio

Le tre espulsioni eseguite dalla Questura di Cremona rappresentano un segnale chiaro dell'attenzione delle forze dell'ordine verso i soggetti ritenuti pericolosi per la collettività. L'Ufficio Immigrazione opera quotidianamente per verificare la posizione degli stranieri presenti sul territorio e per dare esecuzione ai provvedimenti di allontanamento, in collaborazione con le autorità giudiziarie e con i Centri di Permanenza per il Rimpatrio. Un lavoro silenzioso ma essenziale per garantire la sicurezza e la legalità, soprattutto quando si tratta di persone con precedenti penali gravi e legami con organizzazioni criminali.

L'operazione del 29 ottobre conferma come la sinergia tra questure, magistratura e strutture di accoglienza per il rimpatrio sia fondamentale per assicurare che chi ha commesso reati gravi non possa restare sul territorio nazionale una volta scontata la pena. Un messaggio di fermezza che mira a tutelare i cittadini e a mantenere l'ordine pubblico, senza dimenticare la necessità di garantire i diritti fondamentali delle persone coinvolte.