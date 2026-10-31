Napoli controlli a Chiaia arresto per spaccio e denunce

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Un'operazione di controlli straordinari ha interessato il quartiere Chiaia a Napoli nella notte tra il 30 e il 31 ottobre. I carabinieri della compagnia e della stazione locale, affiancati dal Nucleo Ispettorato del Lavoro e dal personale dell'ASL Napoli 1 Centro, hanno svolto un servizio mirato al contrasto dell'illegalità e alla verifica delle normative su sicurezza, lavoro e igiene alimentare.

Arresto per spaccio e denunce

Il bilancio dell'attività vede un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti: un cittadino brasiliano è stato sorpreso mentre cedeva circa 4 grammi di marijuana a un acquirente argentino, giunto a Napoli per festeggiare il compleanno di Maradona. Quattro persone sono state denunciate in stato di libertà, mentre cinque assuntori sono stati segnalati alla Prefettura.

Esercizio commerciale sospeso

I controlli hanno inoltre portato alla sospensione di un'attività commerciale a causa di gravi carenze igienico-sanitarie. L'intervento congiunto di più forze dell'ordine e organi di controllo sottolinea l'attenzione delle istituzioni verso la sicurezza e la legalità nel quartiere.

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