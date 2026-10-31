Finto carabiniere a Macerata: arrestati tre truffatori dopo il raggiro a un'anziana

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Nel pomeriggio del 29 ottobre, i Carabinieri della Sezione Operativa del N.O.R.M. della Compagnia di Macerata hanno arrestato in flagranza di reato tre persone di origine campana, due uomini di 33 e 53 anni residenti nel napoletano e una donna di 39 anni domiciliata nella stessa area, tutti già noti alle forze dell'ordine. L'accusa è di truffa aggravata in concorso ai danni di un'anziana.

L'operazione è scattata dopo che, nella mattinata, la Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Macerata aveva ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini anziani residenti nei comuni limitrofi al capoluogo, tutti vittime di tentativi di raggiro con la tecnica del finto carabiniere. I militari hanno individuato un'autovettura Peugeot 208 a noleggio che si aggirava con fare sospetto nelle zone interessate.

Intorno alle 14:00, la Centrale Operativa ha ricevuto la richiesta di intervento di un 59enne di Treia, il quale ha riferito che la madre convivente di 81 anni era stata appena truffata. La donna era stata contattata al telefono da un sedicente carabiniere che, con la falsa notizia del coinvolgimento dell'auto del marito in una rapina, era riuscito a far allontanare il figlio da casa inducendolo a raggiungere la caserma dell'Arma di Macerata. Approfittando dell'assenza dell'uomo, i truffatori hanno completato il raggiro.

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I tre arrestati sono stati associati al carcere di Macerata, mentre le indagini proseguono per accertare eventuali complicità e altri episodi simili nella zona. L'Arma raccomanda ai cittadini, in particolare agli anziani, di diffidare di telefonate che richiedono denaro o l'allontanamento da casa per presunti coinvolgimenti in reati e di contattare immediatamente il 112 in caso di sospetti.