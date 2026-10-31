Sicurezza stradale a scuola con il Pullman Azzurro della Polizia

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Una giornata interamente dedicata alla sicurezza stradale si è svolta ieri ad Agna, in provincia di Padova, coinvolgendo gli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria. L'iniziativa, promossa dalla Polizia di Stato con il supporto della Polizia Stradale di Padova, ha trasformato il cortile dell'istituto e la palestra in un'aula a cielo aperto per insegnare ai più piccoli i pericoli della strada.

Il Pullman Azzurro: un'aula multimediale itinerante

Protagonista dell'evento è stato il Pullman Azzurro, una vera e propria aula scolastica multimediale itinerante allestita dalla Polizia di Stato. A bordo, gli operatori della Polizia Stradale, giunti dal Compartimento di Milano – Sezione di Brescia insieme ai colleghi della Sezione di Padova, si sono trasformati in "maestri di sicurezza" per circa 150 bambini delle scuole "Edmondo De Amicis" e "Madonna di Fatima".

Attraverso giochi a tema, filmati e cartoni animati, i piccoli studenti hanno appreso le regole fondamentali per comportarsi correttamente come pedoni e come futuri conducenti. L'approccio interattivo ha catturato l'attenzione dei bambini, che hanno partecipato con grande entusiasmo.

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Educare alla sicurezza fin da piccoli

L'iniziativa rientra in un più ampio programma di educazione stradale che la Polizia Stradale porta avanti nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia. La risposta positiva dei bambini conferma l'importanza di intervenire già nei primi anni di vita per promuovere comportamenti prudenti e responsabili.

Come sottolineano gli esperti, abituare i più giovani al rispetto delle regole della strada è fondamentale per ridurre i rischi di incidenti e per costruire una cultura della sicurezza che li accompagni fino all'età adulta, quando saranno loro stessi alla guida.

Un impegno concreto per strade più sicure

L'obiettivo di queste giornate formative è rendere la strada un luogo più sicuro per tutti, dove la libertà di circolazione si coniuga con il pieno rispetto della vita umana. L'entusiasmo dimostrato dai bambini di Agna è la prova che seminare fin da piccoli la cultura della sicurezza può dare frutti importanti per il futuro.