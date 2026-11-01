Marc Marquez domina il Gp della Malesia e si avvicina al titolo mondiale

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La vittoria di Marc Marquez nel Gran Premio della Malesia rappresenta un passo decisivo verso la conquista del Mondiale piloti MotoGP. Sul circuito di Sepang, lo spagnolo ha offerto una prestazione impeccabile, gestendo la gara con la lucidità che contraddistingue i campioni veri. Al termine della corsa, il numero 93 ha voluto sottolineare l'importanza dell'approccio mentale: «Questo è quello che devi fare in un Gran Premio: quando c'è il giorno della gara devi essere concentrato. Abbiamo fatto una gara perfetta. Sono felice».

La classifica mondiale dopo Sepang

Con il successo malese, Marc Marquez sale a quota 399 punti, allungando sensibilmente il vantaggio sui rivali. Il distacco su Jorge Martin è ora di 48 lunghezze, mentre Marco Bezzecchi si trova a 67 punti di distanza. Un margine importante, ma che lo spagnolo non intende considerare definitivo: «Il Mondiale? Manterrò il focus, dobbiamo continuare ad essere concentrati ancora. Ed io sarò concentrato».

La mentalità del campione

Le parole di Marquez riflettono la maturità di un pilota che ha imparato a gestire la pressione delle fasi finali di stagione. La capacità di isolare il singolo evento e concentrarsi esclusivamente sulla prestazione è ciò che ha permesso al pilota spagnolo di costruire un vantaggio così solido in classifica mondiale. La sua attenzione resta rivolta al prossimo appuntamento, senza lasciarsi distrarre dai calcoli matematici che potrebbero già sorridergli.

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Le prospettive per il finale di stagione

Con il calendario che volge al termine, la lotta per il titolo MotoGP entra nella sua fase più delicata. Marc Marquez dovrà gestire il vantaggio con intelligenza, evitando rischi inutili ma mantenendo quel ritmo che lo ha portato a dominare in Malesia. I rivali, dal canto loro, sono chiamati a una reazione d'orgoglio per provare a riaprire un campionato che sembra sempre più orientato verso lo spagnolo.