Roma, blitz antidroga tra Ostia e Centocelle: venti arresti e maxi sequestri

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Un'operazione capillare condotta dai carabinieri del comando provinciale di Roma, sotto il coordinamento della Procura capitolina, ha portato a venti arresti per spaccio di droga in quartieri diversi della città, da Ostia a Centocelle, passando per Casal Bruciato e la zona nord. L'attività investigativa, sviluppata attraverso servizi di osservazione, controlli su strada e perquisizioni personali, veicolari e domiciliari, ha permesso di smantellare una rete di smercio di stupefacenti attiva su più fronti.

Ostia Antica e il maxi sequestro di hashish

Sul litorale romano, in particolare a Ostia Antica, tre persone sono finite in manette: due donne italiane di 25 e 36 anni e un uomo di 37. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i militari avrebbero documentato la cessione di cinque panetti di hashish, ciascuno del peso di circa 100 grammi, per un totale di mezzo chilo. Un quantitativo significativo che conferma la rilevanza dell'operazione sul fronte del contrasto al traffico di droga nella zona costiera.

Controlli ad Acilia e Castel Fusano

Ad Acilia, un italiano di 35 anni è stato controllato in strada e successivamente sottoposto a perquisizione domiciliare. I carabinieri avrebbero rinvenuto 159 grammi di marijuana già suddivisi in dosi, 240 euro in contanti e strumenti per la pesatura e il confezionamento. A Castel Fusano, invece, è scattato l'arresto per un uomo di 39 anni: sei involucri contenenti 564 grammi di cocaina erano nascosti all'interno di una fioriera interrata, un nascondiglio che non è sfuggito ai controlli.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Un quadro diffuso su più quartieri

Le operazioni hanno interessato anche altre aree della capitale, dal centro al quadrante nord, con sequestri di crack e metanfetamina oltre a denaro contante e materiale per il confezionamento delle dosi. Tutti gli arresti sono stati convalidati dall'autorità giudiziaria, a conferma della solidità dell'impianto accusatorio. Le persone fermate sono gravemente indiziate, a vario titolo, di detenzione e cessione di stupefacenti ai fini di spaccio.

L'operazione rientra in un piano di contrasto allo spaccio che negli ultimi mesi ha visto intensificarsi i controlli nelle periferie e nelle zone più sensibili della città, con l'obiettivo di colpire tanto le piazze di spaccio quanto i canali di approvvigionamento.