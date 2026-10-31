Tennistavolo Norbello: in via Azuni arriva il Quattro Mori per la A1 femminile

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Comunicato stampa Tennistavolo Norbello N° 15 del 31-10-2026.pdf





Cancellare i cattivi pensieri, ricaricare i motori e gettare i ventricoli oltre la retina. L'aver accarezzato il sogno della Supercoppa Italiana, sfumata all'ultimo respiro contro le campionesse del Castel Goffredo, appartiene già al passato: le maglie gialloblù devono voltare pagina immediatamente.

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Ora però il calendario non fa sconti e mette di fronte l’ostacolo della Quattro Mori Cagliari. Per le norbellesi, reduci dal successo netto contro Muravera e dalla sconfitta di misura a Bolzano, la parola passa al campo e alle mura amiche, dove il pubblico attende con entusiasmo un derby sardo che promette scintille.





Campionato Serie A Femminile – Girone Unico





Terza giornata Domenica 1 novembre 2026 Ore 17:00





Sede di Gioco Palestra Comunale – via Azuni – Norbello (OR)





A.S.D. Tennistavolo Norbello ASD Quattro Mori Cagliari 0 0





QUADRO GENERALE: ELEMENTI E DETTAGLI DEL CONFRONTO





Dando uno sguardo ai numeri e alle protagoniste che infiammeranno la palestra comunale, la sfida si preannuncia come una partita a scacchi giocata a duecento chilometri orari. Sebbene il tecnico di casa Olga Dzelinska non potrà essere fisicamente sulla panchina gialloblù per motivi personali, il suo incitamento e la sua tattica guideranno da remoto un gruppo motivatissimo.

Il Norbello calerà i suoi assi: la classe internazionale della ceca Hana Matelova, la solidità della russa Anastasiia Kolish, la verve della polacca Paulina Krzysiek, la capitana slovena Ana Tofant e l'immancabile apporto della piccola e tenace Irene Moretti. Dall'altra parte della rete, il Quattro Mori di Cagliari risponde con una rosa profonda, oltre alle note e temibili Pauline Chasselin e Tania Maria Plaian, la compagine cagliaritana può pescare dal mazzo l'imprevedibilità dell'armena Elizabet Abraamian, l'estro dell'indiana Poymantee Baisya, la solidità asiatica della coreana Kim Seongjin e la freschezza azzurra di Miriam Benedetta Carnovale.

Le statistiche degli ultimi incroci diretti danno fiducia ai colori gialloblù, ma le ospiti arrivano col dente avvelenato di chi ha un blasone europeo da difendere. Con Norbello a quota 4 punti e il Quattro Mori che insegue a 3 in classifica, questo derby ha già il sapore di uno spartiacque per i piani alti della massima serie.