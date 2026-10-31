Torino, arresto in Questura per violazione del divieto di avvicinamento

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Un episodio che sottolinea l'importanza del rispetto delle misure di protezione ha avuto luogo negli uffici della Questura di Torino, dove la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo per la violazione degli obblighi imposti dall'Autorità giudiziaria.

La vicenda

Due donne, accompagnate da un uomo, si sono presentate in orario notturno presso la Questura per ritirare una denuncia precedentemente sporta contro un loro familiare. Tuttavia, dagli accertamenti è emerso che l'uomo che le accompagnava era già stato arrestato pochi giorni prima per maltrattamenti in famiglia e che nei suoi confronti era stato emesso un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alle persone offese, mantenendo una distanza minima di 1000 metri dai luoghi da loro frequentati.

Le conseguenze giuridiche

Poiché la violazione delle prescrizioni costituisce reato e l'arresto è obbligatorio, gli agenti hanno proceduto all'arresto dell'uomo per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento. L'episodio evidenzia come il mancato rispetto delle misure cautelari comprometta la tutela delle vittime, in particolare nei contesti di violenza domestica.

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Considerazioni finali

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza a favore dell'indagato fino alla sentenza definitiva. La vicenda rimarca l'importanza del rispetto delle decisioni dell'Autorità giudiziaria per garantire l'effettività della protezione delle persone offese.