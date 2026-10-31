Catania, minorenni sorpresi a manomettere motorino: denunciati due ragazzi

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Un tentativo di furto di motorino è stato sventato dalla Polizia di Stato a Catania, dove due minorenni di 16 e 17 anni sono stati denunciati per tentato furto aggravato in concorso. L'episodio si è verificato in via Padova, dove i due giovani, insieme a un terzo complice, stavano cercando di manomettere il cilindretto di accensione di uno scooter parcheggiato regolarmente.

La segnalazione e l'intervento delle volanti

È stato un passante a notare i tre soggetti intenti ad armeggiare sul mezzo e a chiamare la sala operativa della Questura. Le pattuglie della squadra volanti sono arrivate rapidamente sul posto: due dei tre sono stati bloccati dopo una breve fuga, uno in viale Vittorio Veneto e l'altro in via Gabriele D'Annunzio. Il terzo è riuscito a dileguarsi.

Sequestrati cacciavite e lubrificante

Addosso al 17enne, già noto per reati contro il patrimonio, gli agenti hanno trovato un cacciavite a croce e una bomboletta lubrificante, strumenti tipici per forzare i blocchetti di accensione. Entrambi gli oggetti sono stati sequestrati.

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Danni allo scooter e denuncia

Il proprietario del motorino, rintracciato dalla polizia, ha potuto constatare i danni: non solo al cilindretto, ma anche al bloccasterzo e alle placche anteriori, rotte e divelte. L'uomo ha sporto querela e i due minori, ferma restando la presunzione d'innocenza fino a condanna definitiva, sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria per tentato furto aggravato in concorso. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale per i Minorenni, i ragazzi sono stati affidati alle rispettive famiglie.