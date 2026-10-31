Catania, blitz della Polizia nel centro storico: smantellata base per il confezionamento della droga

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Un'operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato ha portato allo smantellamento di una vera e propria base logistica per la preparazione e il confezionamento di sostanze stupefacenti a Catania. Il blitz è scattato nei giorni scorsi nel cuore del centro storico, dove gli agenti delle volanti hanno scoperto un nascondiglio ricavato nel piano interrato di un vecchio edificio.

L'intervento degli agenti e la segnalazione dei residenti

A dare il via all'operazione sono stati i controlli mirati al contrasto dello spaccio, condotti dagli uomini dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura etnea. Le segnalazioni di alcuni residenti della zona si sono rivelate decisive: durante il pattugliamento, i poliziotti hanno individuato l'accesso al locale sotterraneo e, una volta all'interno, si sono trovati davanti a un vero e proprio laboratorio improvvisato.

Il sequestro: droga e strumenti per il confezionamento

All'interno del nascondiglio è stato rinvenuto un grosso sacco contenente sostanze stupefacenti di diverso tipo. Nel dettaglio, gli agenti hanno posto sotto sequestro 88 grammi di marijuana, 4 grammi di hashish e 76 dosi di anfetamine, per un peso complessivo di 38 grammi. Accanto alla droga, c'era tutto l'occorrente per la preparazione: un tavolino d'appoggio con il materiale necessario al confezionamento delle dosi, due bilancini di precisione e un coltello intriso di stupefacente.

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Le conseguenze dell'operazione

Il materiale sequestrato, a carico di ignoti, sarà distrutto secondo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria. L'intervento ha permesso di interrompere un'attività di spaccio ben avviata, impedendo l'immissione sul mercato di sostanze stupefacenti e sottraendo alla criminalità guadagni stimati in migliaia di euro. Un risultato che conferma l'importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine nel contrasto al fenomeno dello spaccio di droga nelle città.