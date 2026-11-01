Paolini ed Errani conquistano il doppio a Tokyo con una finale dominante

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La coppia azzurra formata da Jasmine Paolini e Sara Errani ha vinto il torneo di doppio del WTA 500 di Tokyo, imponendosi in finale con il punteggio di 6-2 6-2 sulla canadese Gabriela Dabrowski e sulla brasiliana Luisa Stefani. Un successo netto, costruito con grande solidità e senza concedere alcuna chance alle avversarie, che occupano rispettivamente la quarta e la terza posizione nel ranking mondiale di specialità.

Una rivincita attesa e conquistata

Il trionfo giapponese assume un sapore particolare per le due italiane, che un mese fa erano state eliminate proprio da Dabrowski e Stefani nei quarti di finale del torneo di Pechino. La finale di Tokyo è quindi diventata l'occasione perfetta per prendersi una rivincita contro una delle coppie più forti del circuito, dimostrando una crescita di condizione e intesa davvero notevole.

Verso le WTA Finals con il morale alto

La vittoria arriva in un momento cruciale della stagione: Paolini ed Errani erano già certe della qualificazione alle WTA Finals, l'evento che riunisce le migliori otto coppie del mondo. Questo titolo rappresenta quindi un segnale importante in vista dell'appuntamento conclusivo, dove le azzurre potranno presentarsi con una fiducia e una consapevolezza ancora maggiori nei propri mezzi.

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Il valore di un successo prestigioso

Battere con un doppio 6-2 una coppia del calibro di Dabrowski-Stefani non è impresa comune. Il risultato conferma il momento di forma eccezionale di Jasmine Paolini, protagonista assoluta di una stagione straordinaria sia in singolare che in doppio, e la solidità di Sara Errani, specialista di doppio con un palmarès invidiabile. L'intesa tra le due è apparsa in crescita costante, e il titolo di Tokyo ne è la prova più evidente.