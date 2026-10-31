Curling, l'Italia maschile scrive la storia: prima finale europea contro la Scozia

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L'Italia del curling ha centrato un traguardo che mancava da cinquantuno anni: per la prima volta una formazione maschile azzurra disputerà la finale di un Campionato Europeo di curling. Il risultato è arrivato a Ostrava, dove il quartetto composto da Stefano Spiller, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Cesare Spiller ha superato 7-5 la Repubblica Ceca padrona di casa, conquistando l'accesso all'ultimo atto della competizione continentale.

Un traguardo che interrompe una lunga attesa

Quella ottenuta in Repubblica Ceca è una vittoria che vale molto più di un semplice passaggio del turno. Fino a oggi, infatti, nessuna squadra maschile italiana era mai riuscita a superare la semifinale di un Europeo: la finale europea di curling era un obiettivo inseguito senza successo per oltre mezzo secolo. Il successo contro i padroni di casa arriva dopo dieci tentativi falliti e mette fine a quella che era diventata una vera e propria maledizione per il movimento azzurro.

La finale contro la Scozia per la medaglia d'oro

Domani alle 14 l'Italia scenderà sul ghiaccio per giocarsi la medaglia d'oro. L'avversaria sarà la Scozia, che nell'altra semifinale ha avuto la meglio sulla Svezia, una delle nazionali più titolate del panorama internazionale. Per gli azzurri si tratta di un'appuntamento storico, ma anche di una sfida da affrontare con la consapevolezza di aver già scritto una pagina importante nella storia del curling italiano.

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Il valore di un risultato senza precedenti

Il percorso della squadra italiana a Ostrava dimostra la crescita costante del curling tricolore, sempre più competitivo a livello internazionale. La qualificazione alla finale rappresenta un punto di svolta per tutto il movimento e un segnale incoraggiante in vista dei prossimi appuntamenti internazionali. Il quartetto azzurro ha saputo gestire la pressione contro la formazione di casa, dimostrando solidità e freddezza nei momenti decisivi della semifinale.