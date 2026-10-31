Cosenza Inter Under 23 Coppitelli cerca la svolta al San Vito Marulla

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Il ritorno a casa riaccende le speranze dei rossoblù Il tecnico chiede risultati e maggiore concretezza per rilanciare la corsa salvezza

Il Cosenza Calcio ritrova il San Vito Marulla in una fase delicata della stagione. La sfida contro l’Inter Under 23 rappresenta un passaggio importante per una squadra che deve migliorare la propria classifica e trasformare i progressi intravisti nelle ultime prestazioni in punti.

Alla vigilia, Federico Coppitelli affronta tutti i nodi del momento rossoblù: il valore del ritorno nel proprio stadio, le difficoltà nella corsa salvezza, le condizioni degli infortunati e la necessità di trovare maggiore incisività offensiva. Il tecnico difende l’impegno del gruppo, ma riconosce che adesso servono risposte concrete.

Il ritorno al San Vito Marulla restituisce identità al Cosenza

Dopo le gare interne disputate a Crotone, tornare a giocare a Cosenza significa recuperare un riferimento che va oltre il terreno di gioco. Per Coppitelli, il rientro al San Vito Marulla restituisce alla squadra appartenenza, familiarità e la possibilità di ricostruire un rapporto più diretto con il proprio pubblico.

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L’allenatore ringrazia chi ha lavorato per rendere possibile il ritorno e riconosce l’accoglienza ricevuta a Crotone. Sottolinea, però, quanto il fattore campo possa incidere sul percorso di una formazione impegnata a lottare per la permanenza in categoria.

Il rientro porta anche una responsabilità: utilizzare questa spinta per alzare il rendimento. Il sostegno dei tifosi può aiutare, ma deve essere accompagnato da una squadra capace di alimentare entusiasmo attraverso le proprie prestazioni.

Classifica difficile e salvezza da costruire con i risultati

I sei punti richiamati durante la conferenza descrivono una partenza complicata. Coppitelli non cerca di ridimensionare il problema e riconosce che la media ottenuta finora deve cambiare.

Nella sua analisi, il Cosenza avrebbe meritato tre o quattro punti in più per quanto prodotto sul campo. È una valutazione che non modifica la classifica, ma spiega perché il tecnico continui a intravedere margini di recupero.

L’obiettivo resta la salvezza del Cosenza. Coppitelli indica orientativamente una quota tra 35 e 40 punti, ragionando sulla necessità di raccoglierne circa trenta, o qualcuno in più, nella parte restante del campionato. Si tratta di una stima del tecnico: il traguardo effettivo dipenderà dall’andamento della competizione.

Il messaggio è chiaro: il miglioramento nel lavoro quotidiano deve tradursi rapidamente in risultati, perché le prestazioni da sole non bastano a recuperare terreno.

Contro l’Inter Under 23 serviranno attenzione e personalità

Coppitelli considera l’Inter Under 23 un’avversaria particolare, per qualità individuale, talento e caratteristiche della rosa. Il fatto che i nerazzurri abbiano giocato durante la settimana non viene interpretato come un vantaggio automatico per il Cosenza, vista la profondità dell’organico avversario.

Il tecnico si aspetta una partita impegnativa contro una formazione giovane e dotata di valori tecnici elevati. Richiama anche l’esperienza maturata contro l’Under 23 dell’Atalanta, affrontata più volte nella stagione precedente, per spiegare le difficoltà che questi incontri possono presentare.

Per i rossoblù sarà fondamentale unire organizzazione difensiva, intensità e capacità di sfruttare le occasioni. Una prestazione positiva avrebbe un peso ancora maggiore se accompagnata da un risultato utile a rafforzare la fiducia.

Infermeria Cosenza da valutare Palazzino Clemente e Almiviva

Le principali verifiche sulle condizioni della squadra riguardano Palazzino e Clemente, alle prese con problemi muscolari. Coppitelli rimanda le valutazioni definitive all’ultima seduta di preparazione.

Resta da monitorare anche Almiviva, che non ha lavorato con continuità insieme al gruppo durante la settimana. Al di fuori di queste situazioni, il tecnico non segnala altre assenze di particolare rilievo.

La disponibilità dei giocatori potrà influenzare soprattutto le scelte offensive e l’impiego sulle corsie esterne, dove lo staff sta cercando soluzioni capaci di garantire equilibrio e pericolosità.

Difesa a tre e attacco da rendere più efficace

Sul piano tattico, la difesa a tre appare il riferimento sul quale continuare a costruire. Secondo Coppitelli, nelle ultime uscite il Cosenza ha concesso meno situazioni pericolose rispetto alla fase iniziale del campionato.

Il percorso è passato attraverso diversi adattamenti, anche dopo un primo impiego della linea a quattro. L’allenatore lega questi cambiamenti alla necessità di conoscere meglio le caratteristiche dei calciatori e di trovare una struttura sostenibile.

Davanti, invece, le valutazioni restano aperte. Nell’ultima partita sono state utilizzate soluzioni con esterni offensivi e Palazzino impiegato da quinto, cercando di aumentare la presenza nella metà campo avversaria.

Tra le possibilità c’è anche un attacco più mobile, capace di offrire meno riferimenti. Il problema principale, però, rimane il rapporto tra occasioni costruite e gol realizzati: il Cosenza deve diventare più concreto nei momenti in cui riesce a mettere in difficoltà gli avversari.

I punti persi contro il Savoia e la gestione degli episodi

La gara contro il Savoia torna più volte nell’analisi della conferenza. Coppitelli ritiene che la squadra abbia prodotto una prestazione da vittoria, senza riuscire a raccogliere quanto meritato.

Uno dei limiti individuati riguarda la gestione emotiva della partita. Il Cosenza fatica ancora ad assorbire gli episodi, sia favorevoli sia negativi, mantenendo attenzione e collaborazione tra i reparti.

Il gol subito poco dopo aver segnato diventa così il segnale di un problema che coinvolge concentrazione, esperienza e lettura dei momenti.

Diversa la valutazione sulla sfida con l’Altamura, nella quale il tecnico riconosce una prestazione inferiore a quella degli avversari. La distinzione è importante: per costruire la salvezza occorre soprattutto vincere le partite nelle quali si creano le condizioni per farlo.

Le scelte in porta tra Iliev e Rizzo

Coppitelli chiarisce anche le decisioni tra i pali. La fiducia nelle qualità di Iliev rimane, sostenuta dal giudizio positivo sulla sua precedente esperienza al Cerignola.

Nella prima parte della stagione, però, il portiere avrebbe attraversato una fase di minore sicurezza. Da qui la scelta di dare continuità a Rizzo, considerato a sua volta un elemento affidabile.

Il tecnico presenta quindi l’alternanza come una valutazione legata alla condizione e alla fiducia dei giocatori, all’interno della ricerca di maggiore stabilità per tutta la squadra.

Mercato Cosenza Coppitelli segnala la necessità di rinforzi

La costruzione tardiva dell’organico occupa una parte centrale dell’intervento dell’allenatore. Coppitelli ricorda che diversi calciatori sono arrivati nella fase conclusiva del mercato e senza una preparazione completa.

Questo ha costretto lo staff a lavorare contemporaneamente sulla condizione fisica, sull’inserimento dei nuovi e sulla definizione dell’identità tattica, effettuando verifiche direttamente nelle partite ufficiali.

Il tecnico riconosce inoltre la presenza di due posti ancora disponibili in rosa e conferma il confronto quotidiano con la direzione sportiva. Completare l’organico sarebbe un aiuto, anche perché le gare stanno evidenziando alcune carenze.

Non vengono indicati nomi o operazioni definite. La richiesta riguarda la possibilità di aggiungere risorse utili a rendere più competitivo il gruppo nella lotta salvezza.

Disciplina e tifosi gli altri temi della conferenza

Interpellato sulle espulsioni che hanno coinvolto lo staff, Coppitelli giudica alcune sanzioni eccessive. Allo stesso tempo, riconosce la necessità di migliorare anche sotto questo aspetto, per evitare ulteriori complicazioni.

Sul tema dei prezzi dei biglietti, sollevato dai giornalisti, l’allenatore ribadisce soprattutto il desiderio di vedere più persone allo stadio. Non entra nel merito delle decisioni commerciali, mantenendo l’attenzione sul lavoro della squadra.

Durante la conferenza viene inoltre precisato che la discussione sulle tariffe riguarda la tribuna e non le curve, mentre il confronto con i prezzi precedenti resta da verificare.

Coppitelli difende il gruppo e chiede una svolta concreta

Nonostante la classifica, Coppitelli esprime un giudizio molto positivo sulla disponibilità dei calciatori. Descrive un gruppo ricettivo, disposto a lavorare e capace di mantenere un rapporto forte con lo staff anche nelle difficoltà.

È questa partecipazione ad alimentare la sua fiducia. La squadra, nella lettura dell’allenatore, ha acquisito maggiore solidità e sta trovando riferimenti più chiari.

Cosenza Inter Under 23 diventa quindi un banco di prova per misurare questi progressi. Il ritorno al San Vito Marulla offre una spinta importante; ai rossoblù il compito di trasformarla in attenzione, concretezza e punti.