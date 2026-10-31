CAP Catanzaro Arti Performative, 16 giovani alla scoperta dei mestieri del teatro

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CAP, al via il percorso di Catanzaro Arti Performative con i giovani del territorio alla scoperta dei mestieri del teatro

Entra nel vivo CAP – Catanzaro Arti Performative, il progetto promosso dal Comune di Catanzaro e curato dalla Fondazione Politeama, con la direzione artistica di Settimio Pisano, che punta a creare nuove opportunità di formazione e avvicinamento alle professioni dello spettacolo dal vivo.

Sono 16 i partecipanti che compongono la classe protagonista del percorso, accolti nei locali del Complesso monumentale San Giovanni dal direttore artistico e dal team di progetto per dare ufficialmente avvio a un'esperienza che, nei prossimi mesi, li porterà a confrontarsi con i diversi ambiti della creazione teatrale, dalla recitazione alla regia, fino agli aspetti tecnici e organizzativi della produzione.

Si tratta in gran parte di giovani interessati a intraprendere un percorso professionale nel mondo del teatro e dello spettacolo, selezionati tra le numerose richieste di partecipazione pervenute all'organizzazione, sulla base dell'interesse e della motivazione dimostrati.

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Un gruppo espressione interamente del territorio catanzarese, in coerenza con una delle finalità caratterizzanti di CAP: costruire un legame diretto con la comunità locale, offrendo soprattutto alle nuove generazioni occasioni concrete di crescita, conoscenza e sperimentazione artistica.

Il progetto, promosso dal Comune di Catanzaro nell'ambito della Strategia urbana integrata e realizzato attraverso la Fondazione Politeama, si svilupperà fino a maggio 2027 attraversando differenti discipline e modalità espressive, con la partecipazione di nomi di primo piano della scena nazionale e internazionale.

Al centro delle attività sarà il lavoro sul corpo, sulle emozioni, sulla scrittura e sulla costruzione del personaggio, ma anche un approfondimento sul light design e l'organizzazione teatrale.

Il palcoscenico del Teatro Politeama ospiterà gli spettacoli che completeranno idealmente il percorso, con la possibilità di discutere con gli artisti in incontri informali.

Gli spettacoli serali saranno a ingresso gratuito e aperti a tutto il pubblico, affinché l'esperienza di CAP diventi un'occasione di condivisione e crescita culturale per l'intera comunità.

Il primo appuntamento è fissato per martedì 10 novembre, alle ore 20.30, al Teatro Politeama, con Davide Enia, tra i più apprezzati autori e interpreti del teatro italiano contemporaneo, vincitore del Premio Ubu, che porterà in scena Autoritratto.

Parte così a Catanzaro la nuova sfida chiamata CAP in cui la formazione incontra la produzione artistica e il teatro si apre a nuove contaminazioni con il territorio.