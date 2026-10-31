Bolzano: arresto e denunce nel weekend di controlli della Polizia

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Nel fine settimana a Bolzano si è intensificata l'attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, con un bilancio significativo: un arresto, quattordici persone denunciate e oltre quattrocento identificate. I servizi, disposti dal Questore Giuseppe Ferrari, hanno visto l'impiego anche del Reparto Prevenzione Crimine di Torino e sono stati finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni delittuosi.

Controlli straordinari e identificazioni

Complessivamente sono state identificate più di 400 persone e controllati circa 60 veicoli. Quattordici soggetti sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria per diversi reati, tra cui inottemperanza al foglio di via obbligatorio, porto di oggetti atti ad offendere e furto. In particolare, sei cittadini stranieri in regola sul territorio nazionale sono stati denunciati per non aver rispettato il provvedimento di allontanamento emesso dal Questore.

Interventi nella notte del 29 ottobre

Nella serata del 29 ottobre, a seguito di una segnalazione di allarme antincendio in uno stabile di Via Innsbruck, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti e hanno trovato tre cittadini stranieri che si erano introdotti abusivamente nell'edificio, occupando un locale tecnico adibito a magazzino. Dopo un primo controllo che non aveva rilevato presenze, una seconda verifica ha permesso di identificare gli individui, denunciati per danneggiamento e invasione di terreni ed edifici. Nella stessa giornata, un cittadino marocchino è stato segnalato ai sensi dell'art. 75 DPR 309/90 per possesso di 0,43 grammi di cocaina. Inoltre, un tunisino è stato denunciato per ricettazione dopo essere stato trovato in possesso di una bicicletta di provenienza illecita, restituita alla legittima proprietaria, e un italiano per evasione dagli arresti domiciliari.

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Furti e arresti

Il 30 ottobre, grazie alle immagini di videosorveglianza, è stato identificato l'autore di un furto consumato in un esercizio commerciale. Sempre in tema di reati predatori, un cittadino pakistano è stato denunciato per tentato furto di alcolici per un valore di 168 euro, mentre un marocchino per il furto di 36 prodotti cosmetici, restituiti al titolare. Infine, un agente della Polizia di Stato, libero dal servizio, ha arrestato un cittadino albanese per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: l'uomo, coinvolto in un incidente stradale, è fuggito perché sotto l'effetto di alcolici e ha opposto resistenza anche agli agenti sopraggiunti.