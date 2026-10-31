Petilia Policastro, Montuoro: in Regione un piano per le criticità idriche
Petilia Policastro, incontro in Regione per migliorare la rete idrica
Assessore regionale, Dipartimento Ambiente, Sorical e Comune hanno avviato un confronto sugli interventi prioritari per affrontare le criticità del servizio
Le difficoltà nella distribuzione dell’acqua a Petilia Policastro, nel Crotonese, sono state al centro di una riunione operativa alla Cittadella regionale. L’obiettivo è definire un percorso di interventi per migliorare l’efficienza del servizio e rispondere ai problemi segnalati dalla comunità.
Il confronto tra Regione, Sorical e Comune
All’incontro hanno partecipato l’assessore regionale all’Ambiente Antonio Montuoro, il direttore generale del Dipartimento, ingegnere Salvatore Siviglia, il direttore generale di Sorical, ingegnere Giovanni Marati, e il sindaco di Petilia Policastro, avvocato Simone Saporito.
Il primo cittadino ha illustrato le principali criticità che da tempo incidono sulla regolarità del servizio idrico nel territorio comunale. Le segnalazioni sono state raccolte dai rappresentanti della Regione e da Sorical, che hanno confermato l’attenzione verso le esigenze della comunità e presentato le attività già avviate o in fase di programmazione.
Individuate le opere considerate prioritarie
Durante la riunione è stato condiviso un percorso operativo per affrontare gradualmente i problemi della rete idrica. Il confronto ha permesso di individuare le opere ritenute più urgenti e di valutarne le necessità finanziarie.
Il passaggio successivo sarà attivare le procedure per reperire le risorse necessarie e arrivare alla realizzazione dei lavori. Gli interventi infrastrutturali dovranno contribuire a rendere più efficiente il sistema di distribuzione dell’acqua e a migliorare la continuità del servizio.
Attesi nuovi aggiornamenti
La programmazione punta a trasformare le criticità segnalate in interventi concreti, con l’obiettivo di offrire una risposta efficace ai cittadini di Petilia Policastro. Al momento, non sono stati indicati nel dettaglio il calendario delle opere e le risorse assegnate: ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime fasi del percorso.
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.