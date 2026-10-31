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San Siro, i tifosi dell'Inter gridano no alla demolizione

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La tifoseria nerazzurra non si arrende e continua a far sentire la propria voce contro il progetto che prevede l'abbattimento dello storico impianto di San Siro. Durante il derby contro il Milan, gli ultras dell'Inter hanno esposto uno striscione eloquente: "Contro l'abbattimento della Scala del Calcio. Luci a San Siro non le spegnerete mai". Un messaggio chiaro che testimonia la forte opposizione a un'operazione che cancellerebbe un pezzo di storia del calcio italiano.

La protesta non è un episodio isolato. Già giovedì scorso, alcune decine di esponenti della curva interista si erano radunati davanti al Castello Sforzesco, poco prima della conferenza stampa in cui veniva presentato il progetto per il nuovo stadio. Un presidio simbolico per ribadire il legame indissolubile tra la tifoseria e l'impianto milanese, che nel 2026 compirà cento anni.

Un dibattito che divide la politica

La questione della demolizione di San Siro non riguarda solo i tifosi ma è diventata un tema caldo anche a livello politico. Il presidente del Senato Ignazio La Russa si è più volte dichiarato contrario all'abbattimento dello stadio, sottolineandone il valore storico e simbolico. Una posizione simile è stata espressa nelle ultime ore da Mario Calabresi, aspirante candidato sindaco del centrosinistra, che ha manifestato contrarietà all'ipotesi di demolizione.

Il futuro dell'impianto resta quindi incerto, sospeso tra le esigenze di ammodernamento dei club e la volontà di preservare un monumento dello sport. La protesta dei tifosi dell'Inter rappresenta solo l'ultimo capitolo di una vicenda destinata a far discutere ancora a lungo.


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