Amorim esalta il Milan dopo il derby: orgoglio e voglia di riscatto

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Dopo la sconfitta contro il Bologna, il Milan ha ritrovato immediatamente la vittoria nel derby contro l'Inter, imponendosi per 3-1. Un successo che il tecnico Ruben Amorim ha commentato con evidente soddisfazione ai microfoni di Sky Sport, sottolineando soprattutto la reazione mentale dei suoi giocatori.

La reazione dopo Bologna

«Sono davvero orgoglioso per quello che hanno fatto i miei giocatori, con così poco riposo tra le varie partite e dopo Bologna hanno lottato davvero per tutta la partita», ha dichiarato Amorim. «La squadra è sempre stata concentrata, calma, e quindi ho avuto sempre questa fiducia. Sin dal primo minuto ho avuto la sensazione che eravamo pronti a essere competitivi, avevamo voglia di riscattarci. Tutti insieme siamo stati una complessivamente squadra migliore».

Il recupero degli infortunati

Il tecnico ha rimarcato l'importanza di aver ritrovato alcuni giocatori chiave come Gila, Rabiot e Moreira, elementi che hanno dato maggiore solidità e qualità alla manovra. La loro presenza si è rivelata decisiva per gestire al meglio le fasi del derby e per mantenere alta la pressione sull'avversario.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Scudetto? Amorim frena

Alla domanda sulla possibilità di lottare per lo scudetto, Amorim ha mantenuto un profilo basso: «Non lo so. Dobbiamo essere molto onesti con i tifosi, le persone capiscono e sanno in che momento di crescita è questo club. Avremo serate magiche e anche bisogno di passare attraverso le difficoltà come quella di mercoledì e la gioia di questa sera». Un messaggio chiaro: il percorso di crescita del Milan passa anche dagli ostacoli, e la vittoria nel derby rappresenta una tappa importante ma non un punto d'arrivo.

Un club in crescita

Le parole di Amorim delineano la filosofia di un Milan che sta costruendo la propria identità con pazienza e consapevolezza. La capacità di rialzarsi dopo una sconfitta e di affrontare le difficoltà con spirito di squadra è ciò che il tecnico considera il vero valore aggiunto di questo gruppo, chiamato a confermarsi nelle prossime sfide.