Caserta, 59 provvedimenti del Questore e tre allontanamenti dall'Italia

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La Questura di Caserta ha intensificato i controlli sul territorio provinciale, adottando 59 provvedimenti del Questore e disponendo tre misure di allontanamento dall'Italia. L'obiettivo è contrastare l'illegalità e tutelare la sicurezza pubblica, con particolare attenzione alla violenza domestica e alla posizione dei cittadini stranieri.

Provvedimenti del Questore: avvisi orali, D.A.C.U.R. e ammonimenti

Nel corso delle ultime settimane, la Divisione Anticrimine ha emesso 45 avvisi orali, 2 D.A.C.U.R. (Divieti di accesso alle aree urbane) e 6 ammonimenti per atti persecutori e violenza domestica. Sono state inoltre avanzate 6 proposte di sorveglianza speciale per soggetti ritenuti socialmente pericolosi, anche in relazione a condotte di genere.

Un caso di violenza domestica a Maddaloni

Tra i provvedimenti spicca l'ammonimento a un uomo di Maddaloni, responsabile di comportamenti violenti verso l'ex compagna convivente. Gli episodi, avvenuti anche alla presenza di minori, avevano costretto la donna a lasciare l'abitazione con il figlio. Grazie all'intervento delle forze di polizia, entrambi sono stati collocati in una struttura protetta.

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Controlli sull'immigrazione: due espulsioni e un allontanamento

L'Ufficio Immigrazione ha intensificato le verifiche sulla posizione dei cittadini stranieri. Tra il 26 ottobre e il 1° novembre, il Prefetto ha emesso due decreti di espulsione. Il primo riguarda un cittadino indiano incensurato, che ha rinunciato alla protezione internazionale: il Questore ha disposto l'obbligo di dimora a Pastorano per sette giorni. Il secondo decreto concerne un cittadino marocchino, anch'egli incensurato, individuato durante un controllo dei Carabinieri e del NAS: dovrà lasciare l'Italia entro sette giorni. Inoltre, un cittadino polacco, scarcerato dal carcere di Carinola, è stato allontanato con l'obbligo di partire entro trenta giorni.

Le attività rientrano nei servizi ordinari di prevenzione e controllo della Questura di Caserta, con particolare attenzione alla tutela delle vittime di violenza domestica e alla regolarità dei cittadini stranieri.