Il Como supera il Venezia 1-0 e vola al quarto posto in classifica
Il Como ottiene una vittoria fondamentale in casa contro il Venezia con il punteggio di 1-0, grazie a un gol su rigore di Da Cunha al 43' del primo tempo. Il penalty è stato procurato da Douvikas, che ha dribblato il portiere avversario costringendolo al fallo. Grazie a questo successo, la squadra di Fabregas sale a 23 punti in classifica, consolidando il quarto posto, a una sola lunghezza dalla Roma (24) e davanti al Milan (21).
La partita
La sfida si è decisa nel finale di primo tempo, quando Douvikas ha guadagnato un calcio di rigore che Da Cunha ha trasformato con freddezza. Il Venezia, nonostante una prestazione generosa, non è riuscito a trovare la via del pareggio e torna a casa a mani vuote.
Classifica
Con questa vittoria, il Como raggiunge quota 23 punti, piazzandosi al quarto posto alle spalle della Roma (24) e davanti al Milan (21). Il Venezia, invece, resta all'ultimo posto con soli 3 punti, confermando un momento di difficoltà nonostante gli sforzi profusi in campo.
Le parole di Fabregas
Al termine della partita, l'allenatore del Como ha elogiato la prestazione dei suoi ragazzi, sottolineando l'importanza di questi tre punti per la rincorsa alle posizioni di vertice. La squadra sembra aver trovato la giusta continuità e si prepara alle prossime sfide con rinnovato entusiasmo.
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