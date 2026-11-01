Ricadi, 80enne cade da un albero durante la potatura: soccorso dai Vigili del Fuoco
L’uomo è stato trovato privo di coscienza in un podere difficile da raggiungere. Dopo il recupero con tecniche SAF, è stato affidato al 118 e trasferito in ospedale con l’elisoccorso.
L’allarme in un podere di Ricadi
Un uomo di 80 anni è rimasto ferito dopo essere caduto da un albero mentre stava svolgendo alcune operazioni di potatura in un podere nel territorio di Ricadi, in provincia di Vibo Valentia. L’intervento dei soccorritori è scattato nella mattinata di domenica 1 novembre, intorno alle 10.
A individuare l’anziano è stato il proprietario di un terreno vicino, insospettito da un’automobile ferma sul posto dalla giornata precedente. L’uomo era a terra e privo di coscienza. Sono stati quindi allertati i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco.
Recupero con tecniche SAF
Raggiungere il podere non era semplice a causa delle caratteristiche dell’area. Per recuperare l’uomo, i Vigili del Fuoco hanno impiegato tecniche SAF, acronimo di Speleo Alpino Fluviale, utilizzate negli interventi che richiedono manovre specifiche in ambienti impervi o difficilmente accessibili.
Una volta raggiunto, l’anziano è stato trasportato fino al punto d’incontro con il personale sanitario. Da lì è stato trasferito in ospedale tramite elisoccorso.
Intervento congiunto dei soccorritori
Alle operazioni hanno partecipato le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale e il personale sanitario, che hanno collaborato nel recupero e nell’assistenza all’uomo. Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle sue condizioni.
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