Harriet Dart trionfa a Canton: primo titolo WTA a 30 anni

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La tennista britannica Harriet Dart ha vinto il torneo WTA 250 di Canton, in Cina, battendo in finale l'austriaca Lilli Tagger con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4. Per la 30enne di Londra, numero 115 del ranking mondiale, si tratta del primo titolo WTA in carriera, un traguardo raggiunto dopo anni di sacrifici nel circuito.

La partita

La finale è stata combattuta: la Dart ha perso il primo set 4-6, ma ha saputo reagire con carattere, aggiudicandosi i due set successivi con il punteggio di 6-3, 6-4. L'avversaria, la 23enne austriaca Lilli Tagger, numero 53 del mondo, era considerata favorita alla vigilia, ma la britannica ha giocato con grande determinazione, sfruttando le occasioni nei momenti chiave.

Un successo storico

Per Harriet Dart questo è il primo trofeo nel circuito principale dopo una carriera trascorsa per lo più nei tornei ITF e nelle qualificazioni dei tornei maggiori. A 30 anni, la tennista britannica raggiunge così il suo miglior risultato di sempre, superando le finali perse in passato a livello WTA 125. La vittoria a Canton le garantirà un balzo importante nel ranking mondiale, avvicinandosi alla top 100.

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Le prospettive future

Questo successo potrebbe rappresentare un punto di svolta per la Dart, che ha sempre mostrato un tennis solido ma discontinuo. La vittoria in Cina le dà morale e fiducia in vista dei prossimi impegni sulla terra rossa europea. Per il tennis britannico si tratta di un segnale incoraggiante, in un momento in cui le giovani leve stanno emergendo ma faticano a trovare continuità ad alto livello.