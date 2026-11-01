Pacchi extra Ue, il governo italiano rinvia la tassa da 2 euro

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Il governo italiano ha deciso di rinviare l'introduzione della tassa da 2 euro sui piccoli pacchi provenienti da Paesi extra-Ue: la misura, inizialmente prevista per il 1° gennaio, sarebbe dovuta scattare nel 2027. Una scelta che arriva in un momento di grande attenzione verso il commercio elettronico internazionale e verso i costi che gravano sui consumatori italiani.

Cosa prevede la commissione doganale europea

Da oggi entra in vigore nell'Unione europea una commissione di gestione doganale (handling fee) di 2 euro per ciascuna categoria di prodotti contenuta nei pacchi provenienti da Paesi extra-Ue, senza limiti di valore. Il contributo si aggiunge al dazio forfettario di 3 euro per categoria, già applicato dal 1° luglio agli acquisti di valore non superiore a 150 euro.

Chi paga davvero la nuova tassa

Entrambe le somme sono a carico delle piattaforme, dei venditori o degli operatori coinvolti nelle spedizioni, non direttamente dei consumatori. Tuttavia, come spesso accade in questi casi, i costi potrebbero essere trasferiti sui prezzi finali dei prodotti acquistati online, con un impatto indiretto sui portafogli degli utenti.

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Le implicazioni per l'e-commerce e i consumatori

La decisione italiana di posticipare la tassa al 2027 offre un po' di respiro a chi acquista abitualmente da piattaforme estere come AliExpress, Temu o Shein. Resta però da capire come evolverà il quadro normativo europeo e se altri Paesi seguiranno l'esempio dell'Italia. Nel frattempo, la commissione doganale resta operativa in tutta l'Ue, con l'obiettivo di uniformare il trattamento dei piccoli pacchi e contrastare possibili elusioni fiscali.

Uno sguardo al futuro

Il rinvio al 2027 non cancella la misura, ma la rimanda. Le piccole spedizioni extra-Ue continueranno a essere monitorate e il dibattito sul giusto equilibrio tra libero commercio e tutela dei consumatori è destinato a proseguire. Per ora, chi compra online può stare tranquillo: la tassa da 2 euro non scatterà a breve in Italia.